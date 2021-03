God of War, Bloodborne et Ghost of Tsushima pourrait bientôt arriver sur PC

God of War, Bloodborne, Uncharted Collection et Ghost of Tsushima pourraient bientôt arriver sur PC. Ils suivraient ainsi l’exemple donné par Horizon Zero Dawn et plus récemment par Days Gone. Sony espère en effet porter quelques gros titres de sa PS4 sur nos ordinateurs.

La PS4 a accueilli une pléthore de grands titres exclusifs. Parmi eux, certains ont le droit à une deuxième vie sur PC. C’est le cas d’Horizon Zero Dawn, sorti à l’été 2020 sur Steam, mais aussi de Days Gone, qui aura lui aussi le droit à son adaptation dans quelques mois. Jim Ryan, le président de SIE, avait annoncé que d’autres jeux suivraient. Un insider donne aujourd’hui des noms.

CrazyLeaksOnATrain s’était déjà fait remarquer en affirmant que Nioh 2 et Kingdom Hearts allaient arriver sur PC, et ce juste avant leur annonce. Il récidive aujourd’hui en livrant une liste de quatre jeux pour lesquels Sony aurait prévu une sortie sur ordinateur.

Quatre titres forts de la PS4

La fuite évoque tout d’abord Uncharted Collection. Sorti sur PS4, cette compilation remet au gout du jour les trois premiers épisodes de la saga d’aventure. Leur arrivée sur PC serait un signal fort, étant donné que Nathan Drake, le héros de la saga, est devenu presque une mascotte de la marque PlayStation. Le deuxième jeu mentionné est God of War. Là encore, le jeu est associé à la PlayStation dans la tête des joueurs. Véritable prouesse technique et narrative, le titre sorti en 2018 mériterait amplement une seconde jeunesse sur PC en 4K/60FPS. A noter qu’il est déjà possible de jouer dans ces conditions sur la PS5. Ghost of Tsushima, sorti l’été dernier, a été la dernière grosse exclusivité de la PS4. Ce jeu en monde ouvert rappelle Assassin’s Creed par bien des aspects, mais réussi à happer le joueur grâce à sa direction artistique et son ambiance canon.

Enfin, le dernier titre mentionné est clairement le plus intéressant : Bloodborne. Cette exclusivité PS4 développée par les créateurs de Dark Souls pourrait enfin bénéficier d’un mode à 60 images par seconde, réclamé depuis longtemps. Il s’agirait clairement d’un choix logique pour Sony de le porter sur nos ordinateurs.

Bien évidemment, rien de tout cela n’est encore acté, mais on espère que Sony officialisera la chose d’ici peu.