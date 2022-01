PS5, PS4 : FIFA, Fortnite, GTA V… voici les jeux les plus téléchargés en 2021

Le PlayStation Store révèle la liste des jeux PS5 et PS4 les plus téléchargés, mais également les Free-to-Play et les jeux compatibles PS VR. Nous observons des titres qui conservent leur place sur le podium tel que FIFA, Fortnite ou Beat Saber pour la VR, mais nous retrouvons également d’autres titres ou licences qui se font une place parmi les grands.

Comme à son habitude, Sony dévoile sur son blog le classement des jeux les plus téléchargés en 2021 depuis le PlayStation Store, sur toutes ses plateformes. La firme de Sony propose un classement dédié aux marchés européen et américain, ce dernier regroupant les États-Unis et le Canada. Dans notre article, nous nous focaliserons sur le classement européen, bien évidemment. Mais nous n'hésiterons pas à faire quelques comparaisons.

FIFA, Call of Duty et Spider-Man sont les plus téléchargés en 2021 sur PS5

Dans le top PS5, nous retrouvons FIFA 22 en première position. Suivi de près par FIFA 21 en troisième position. FIFA est une licence très populaire en Europe : il n'y a donc aucune surprise. De même pour les licences FPS comme Call of Duty et Battlefield : aucun étonnement à les retrouver si haut dans le classement. Dans les cinq premiers, nous retrouvons aussi Marvel’s Spider-Man : Miles Morales. Le jeu signé Insomniac Games, qui a fait partie du line-up de lancement, est devenu un incontournable. Remarquez la belle sixième place d'Among US, lancé seulement en décembre dernier. Il est numéro 1 des téléchargements sur le mois de décembre, quel que soit le côté de l'Atlantique. Aux Etats-Unis, justement, FIFA est évidemment moins populaire. La première place revient à NBA 2K22.

FIFA 22 Call of Duty : Vanguard FIFA 21 Marvel’s Spider-Man : Miles Morales Battlefield 2042 Among Us Kena : Bridge of Spirits FAR CRY 6 It Takes Two Assassin’s Creed Valhalla F1 2021 Resident Evil Village NBA 2K22 Ratchet & Clank : Rift Apart Call of Duty: Black Ops Cold War Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition Diablo II: Resurrected Deathloop Mortal Kombat 11

FIFA maitrise aussi le classement 2021 sur PS4, mais partage le podium avec GTA et Minecraft

Dans le classement PS4, nous retrouvons les incontournables qui ont animé la console durant toutes ces années : GTA V, Minecraft, Red Dead Redemption 2, The Witcher 3, etc. Le succès de GTA V ne se dément pas, non seulement en Europe, mais aussi aux Etats-Unis où il est premier du classement. Mais nous retrouvons également quelques nouveautés. Citons par exemple Fall Guys : Ultimate Knockout, sorti en août 2020, que vous retrouvez ici en onzième position. Côté jeu de sport, l'Europe préfère le football avec FIFA, tandis que les Etats-Unis plébiscitent le foot américain et le basketball, avec trois jeux des licences Madden et NBA dans le Top 7.

FIFA 22 Grand Theft Auto V Minecraft FIFA 21 Call of Duty : Black Ops Cold War The Crew 2 Red Dead Redemption 2 The Witcher 3 : Wild Hunt – Game of the Year Edition Call of Duty : Vanguard The Forest Fall Guys : Ultimate Knockout Grand Turismo Sport ARK : Survival Evolved Need for Speed Heat NBA 2K21 Gang Beasts Tom Clancy’s Rainbow Six Siege eFootball PES 2021 Season Update Among Us Assassin’s Creed Valhalla

Beat Saber reste indétronable en 2021 sur le PS VR

Le classement des jeux compatibles avec le casque de réalité virtuel PS VR reste dominé par le jeu de réflexe et de rythme, Beat Saber. Un excellent jeu à tester ! Il est suivi par Job Simulator, en deuxième position. Jeu déjà apprécié par les joueurs mais remis au goût du jour récemment. Nous retrouvons également d’autres jeux qui gardent toujours une bonne place dans le classement, tel que Superhot VR, la déclinaison dédiée à la réalité virtuelle du jeu de tir aux graphismes si particuliers.

Beat Saber Job Simulator Superhot VR Creed : Rise to Glory Swordsman VR The Walking Dead : Saints & Sinners GORN Rick and Morty : Virtual Rick-ality Vader Immortal : A Star Wars VR Series Astro Bot Rescue Mission

Fortnite est le jeu free-to-play le plus téléchargé sur PS4 et PS5 en 2021

Le classement free-to-play combine les téléchargements de la PS4 et de la PS5. Nous y retrouvons Fortnite en première position, sans surprise. Le jeu d'Epic Games vient d'entamer son troisième chapitre avec Spider-Man en guest-star. En deuxième position, nous retrouvons Rocket League, un autre grand classique. Notons aussi la présence de Genshin Impact, notre jeu-étalon sur smartphone. Le titre du studio chinois MiHoYo se retrouve à la cinquième place du classement.