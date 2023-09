Gmail : réagir à des e-mails avec de simples emojis, ce sera bientôt possible

Répondre à ses emails peut parfois être pénible, surtout si vous en recevez beaucoup chaque jour. Google entend bien résoudre cela en permettant aux utilisateurs de Gmail de réagir avec des emojis.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Gmail, Google s’apprêterait à ajouter fonctionnalité populaire sur son application de messagerie : les réactions avec des emojis. Cette fonction, déjà disponible sur des applications telles que Messenger, WhatsApp ou Google Messages, pourrait véritablement bouleverser le fonctionnement de la boîte mail de Google.

Cette fonctionnalité a été repérée pour la première fois il y a quelques semaines par The Tape Drive, après la découverte d'un code dans l'application Gmail iOS permettant aux utilisateurs de réagir aux e-mails avec un emoji. Cependant, on sait désormais à quoi vont ressembler ces nouvelles réactions.

Voici à quoi va ressembler le Gmail de demain

Le leaker AssembleDebug a déjà partagé des captures d’écran montrant comment fonctionnent les réactions avec des emojis sur TheSpAndroid. Une fois l'option activée, la silhouette d'un emoji smiley apparaîtra à droite d'un e-mail dans Gmail. Lorsque vous cliquez dessus, une suggestion vous est faite : “Répondez rapidement et ajoutez de la personnalité”, ce qui vous permet de sélectionner un emoji.

En choisissant cette option, les destinataires qui utilisent Gmail verront votre emoji au bas de l'e-mail. Ceux qui participent à la conversation, mais qui n'utilisent pas Gmail, recevront votre réaction sous la forme d'un courrier électronique standard.

Notons également que lorsque vous réagissez à un emoji, cinq options prédéfinies s'offrent à vous, mais en tapant sur le “+”, vous ouvrez un menu qui en propose d'autres. Au total, près de 50 emojis sont disponibles, et un maximum de 20 réactions emoji peuvent être ajoutées à un e-mail.

Selon AssembleDebug sur TheSpAndroid, les réactions Emoji devraient être déployées par lots pour Gmail à partir du mois d'octobre. Elles seront dans un premier temps disponibles sur les applications Android et iOS. On ne sait pas si la version Web de Gmail sera ou non compatible avec cette nouvelle fonctionnalité. En attendant, on sait que Google se prépare à déployer d’autres fonctionnalités dans son application, dont notamment une option bien utile attendue par de nombreux utilisateurs.