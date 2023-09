Panne Discord : l’application ne répond plus, impossible de se connecter

Discord, la messagerie utilisée par un grand nombre de joueurs, est dans la panade ce vendredi 29 septembre. Pour une raison encore inconnue, de nombreux utilisateurs se retrouvent dans l'impossibilité de se connecter au service.

Si vous rencontrez de gros problèmes pour vous connecter à Discord, sachez que vous n'êtes pas le seul. Depuis la fin de matinée, de nombreux utilisateurs se sont retrouvés dans l'impossibilité de se connecter à l'application de messagerie instantanée. Plusieurs membres de la rédaction peuvent en attester.

Certains arrivent à se connecter, mais une fois en ligne, il devient impossible d'envoyer des messages ou de transférer des fichiers. A l'heure où nous écrivons ces lignes, les rapports d'avarie se multiplient sur le site DownDetector. Pour les néophytes, il s'agit d'un portail en ligne spécialisé dans le recensement des pannes qui touchent les services/applis les plus populaires.

Discord est KO, impossible de se connecter

Depuis midi, la courbe de Discord affiche une belle flèche avec plus de 3 000 rapports. Pour l'instant, on ne connaît pas les origines de cette panne, ni l'ampleur. D'après la carte interactive de DownDetector, les utilisateurs situés dans les grandes villes sont principalement touchés, notamment à Paris, Lyon, Montpellier et Marseille.

Notez que ces problèmes durent visiblement depuis hier. Comme on peut le voir sur le compte X officiel de Discord, des utilisateurs ont commencé à rencontrer ces dysfonctionnements ce 28 septembre 2023. “Notre équipe enquête actuellement sur les problèmes de connexion que certains de nos utilisateurs rencontrent. Vous pouvez vérifier notre page de status ici pour être resté à jour”, écrit Discord sur le réseau social.

Comme dit plus haut, Discord n'a pas donné de détail sur les causes de la panne. De plus, on ne sait pas encore quand les services reviendront à la normale. Et vous, éprouvez-vous des difficultés pour vous connecter à Discord ? Dites-le-nous dans les commentaires. Bien entendu, nous vous tiendrons informés s'il y a du changement.