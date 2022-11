Google Messages vous permettra bientôt de réagir aux SMS avec n’importe quel émoji

Le service de messagerie du géant américain de la technologie Google, Google Messages, teste actuellement la possibilité de réagir à un message en utilisant n'importe quel emoji.

Depuis peu, il est possible pour les utilisateurs de Google Messages de réagir aux messages reçus avec le protocole RCS avec quelques émojis, mais le choix était assez limité. Plus récemment, Google a également permis de réagir à n’importe quel SMS en envoyant un nouveau SMS avec l’émoji sélectionner. Comme on pouvait s’y attendre, Google va enfin s’aligner sur ses différents concurrents et améliorer sa fonctionnalité.

En effet, comme l'a repéré 9to5Google, Google Messages est en train de déployer des réactions complètes d'emoji pour un petit ensemble d'utilisateurs, qui étaient auparavant limités à en choisir un parmi un total de sept émoticônes. Auparavant, une pression longue sur un message dans Google Messages ouvrait un menu contextuel avec 7 réactions emoji : Pouces en l'air, Pouces en bas, Visage souriant avec yeux en forme de cœur, Visage avec larmes de joie, Visage avec bouche ouverte, Visage en pleurs et Visage en colère.

Google va vous permettre de réagir aux messages avec davantage d’émojis

Dans une nouvelle mise à jour de Google Messages, certains utilisateurs ont découvert que le « pouce en bas » avait disparu. Ce dernier a été remplacé par un nouveau smiley noir et blanc avec un signe plus. En appuyant sur ce visage, vous ouvrez le clavier complet des emoji, ce qui vous permet ainsi de sélectionner n’importe quel émoji disponible sur votre smartphone.

Si vous consultez les réactions d'un message de groupe, tous les noms et emojis avec lesquels ils ont réagi apparaîtront dans une fenêtre contextuelle. Actuellement, cette fonctionnalité n'est disponible qu'à partir de la dernière version bêta de Google Messages.

Cet ajout était nécessaire pour pouvoir rivaliser avec les acteurs du marché les plus importants tels que Messenger ou encore WhatsApp. Ces derniers mois, Google a fait d’importants progrès en matière de messagerie texte tout en reprochant à Apple de ne pas avoir adopté le protocole RCS.

En effet, cela fait des années que Google exige qu’Apple adopte les RCS mais à ce stade, il semble qu'Apple s'en tiendra à son propre système iMessage, qui, selon certains, enferme les utilisateurs dans l'écosystème iOS. Plutôt que d’offrir à ses utilisateurs une technologie plus sécurisée, Apple préfère éviter le sujet et suggère à ses fans qu’ils achètent des iPhone à leurs proches.

Source : 9to5Google