Gmail : cette fonction très attendue arriverait enfin sur Android, la voici en vidéo

L'application Gmail sur Android teste une fonctionnalité que de très nombreuses personnes attendent depuis longtemps. Elle n'est pas exactement comme on l'imaginait, mais c'est mieux que rien.

Le client de messagerie Gmail peut tout faire. Vous voulez que l'IA écrive automatiquement vos messages ? Pas de problème. Traduire un mail reçu en langue étrangère sur Android ou iOS ? C'est possible aussi. Au fil du temps, le service s'est enrichi de nombreuses fonctionnalités qui le rendent vraiment très pratique, que ce soit sur le Web ou sur mobile. Enfin presque. Malgré ses 15 ans d'existence, il n'est toujours pas possible de sélectionner plusieurs mails en une seule fois sur l'application.

Ça paraît incroyable, mais c'est pourtant le cas. D'ailleurs vous ne l'avez peut-être pas remarqué si vous n'avez jamais eu besoin de le faire. Essayez : pour sélectionner plusieurs e-mails d'un coup, il faut les toucher un par un. Google pourrait enfin remédier à cette étrangeté très bientôt. Le leaker AssemblyDebug a repéré la nouvelle fonction dans la version 2023.08.20.561750975 de Gmail sur Android. Une fois activée par ses soins, il a pu la tester.

Gmail sur Android proposerait bientôt une fonctionnalité que tout le monde attend

Rien de révolutionnaire en terme d’utilisation : une fois au moins un mail sélectionné, une case Sélectionner tout apparaît. Elle se transforme logiquement en Désélectionner tout quand elle est cochée. Mais il y a une subtilité. Au maximum, Gmail prendra 50 mails, pas plus. Vous devez alors descendre jusqu'à afficher un message non sélectionné pour pouvoir cocher la case à nouveau et en prendre 50 de plus. Il ne semble pas y avoir de limite à cet enchaînement.

En revanche, si vous Désélectionner tout, cela se fera sur l'ensemble, même s'il dépasse les 50 entrées. Et si, juste après ça, vous Sélectionner tout à nouveau, cela prendra en compte l’intégralité de ce qui vient d'être désélectionné. Le fonctionnement est donc un peu perturbant au début, et il faudra s'y faire s'il s'agit de la version finale. Aucune date de déploiement globale n'est connue actuellement, mais vous pouvez en voir un aperçu dans la vidéo ci-dessous.

Source : TheSpAndroid