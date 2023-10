Files de Google va automatiquement identifier vos documents importants contenus dans votre smartphone

La dernière mise à jour de Files by Google sur Android va rendre l’application de stockage et de partage de fichiers bien plus utile et ergonomique.

Ce programme permet non seulement de libérer de l’espace sur votre appareil, « à l’aide de recommandations de nettoyage », mais aussi de « retrouver plus vite des fichiers grâce à la recherche et à une navigation simple ». Il permet par ailleurs de partager des fichiers hors connexion avec Nearby Share. Bien évidemment, Files by Google enregistre- vos fichiers dans le cloud « pour désencombrer votre appareil », et tout cela de manière sécurisée, grâce à « un verrouillage différent de celui de l’appareil ».

Les cent millions d'utilisateurs réguliers de Files seront ravis d’apprendre que l’application va s’enrichir d’ici peu d’une fonctionnalité de scan automatique qui « la rendra encore plus performante dans la gestion de vos documents importants, notamment les pièces d’identité et les certificats de santé ». Cet outil, baptisé Smart Search, enregistrera vos fichiers les plus sensibles dans un dossier spécial, qui sera verrouillé par un code PIN. Cerise sur le gâteau, la recherche de nouveaux documents sera entièrement automatisée : vous n’aurez pas besoin de penser à classer vos documents, l’IA de Google s’en chargera.

Files de Google s’enrichit d’une fonction de recherche intelligente des documents sensibles

Le déploiement de cette nouvelle fonctionnalité entraine également un petit changement au niveau de l’interface utilisateur. Une fois que l’application aura scanné et analysé l’intégralité du contenu de votre smartphone, elle regroupera les documents d’identité et autres fichiers sensibles dans un dossier dédié appelé « Important ». Celui-ci sera directement accessible en tapant sur un nouveau bouton dans la barre de menu.

Si Files de Google s’avère être un gestionnaire de fichiers efficace, il n’en est pas moins limité dans une certaine mesure. En effet, d’après Android Police, « l’application ne lit le contenu de ces fichiers (y compris les images) que pour les indexer ». La recherche par texte est donc impossible. Si vous faites partie des internautes qui craignent pour la sécurité de leurs données et de leur vie privée, sachez qu’il est possible de désactiver la fonctionnalité Smart Search de Files. Cela dit, Google assure que les données numérisées ne quittent pas l’appareil.