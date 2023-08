Telegram copie pour célèbre fonctionnalité d’Instagram pour ses 10 ans

Telegram a lancé sa fonctionnalité Stories pour tout le monde, s’alignant ainsi sur d’autres plateformes telles qu’Instagram ou encore Messenger. Cependant, celle de Telegram offre quelques nouveautés.

Il y a près d'un mois maintenant, Telegram avait annoncé une fonctionnalité Stories pour les utilisateurs premium, copiant ainsi l’une des fonctionnalités les plus populaires d'Instagram sur sa propre application de messagerie. Cette fonctionnalité Stories est désormais disponible pour tout le monde dans une mise à jour publiée pour célébrer le 10e anniversaire de Telegram.

En effet, Telegram Stories est désormais lancé pour tout le monde, sans qu'aucun abonnement ne soit nécessaire pour l’utiliser. Les Stories fonctionnent de la même manière que dans les autres applications, avec des photos et des vidéos ajoutées et visibles pendant une durée limitée, et la possibilité pour les autres utilisateurs d’y réagir. « Désormais, lorsque vous rencontrerez des personnes sur Telegram, vous verrez des instantanés passionnants de leur vie – et pas seulement quelques photos de profil », écrit l'entreprise dans un billet de blog.

Lire également – Xiaomi interdit l’installation de l’application Telegram dans ce pays

Telegram lance les Stories sur son application de messagerie

Si l’on peut penser qu’il s’agit d’une simple copie de la célèbre fonctionnalité d’Instagram, Telegram va finalement un peu plus loin. Sa fonctionnalité est plus personnalisable, offrant un contrôle granulaire sur les personnes qui voient les Stories et pendant combien de temps.

Les Stories de Telegram vous permettent donc de masquer vos messages aux contacts que vous ne souhaitez pas voir, et les utilisateurs Premium peuvent choisir entre six, douze, vingt-quatre et quarante-huit heures de visibilité pour les nouvelles publications. La fonction inclut également des réactions, de sorte que les spectateurs peuvent ajouter un cœur ou choisir parmi des “centaines” d'autres réponses aux messages.

Telegram ajoute que les utilisateurs trouveront par défaut les Stories de leurs contacts sur leur page d'accueil. D’ailleurs, la capture de Stories devient un peu plus excitante avec l'introduction par Telegram du mode double caméra, similaire à Snap et à d'autres applications. La plateforme indique que les utilisateurs peuvent prendre des photos ou capturer des vidéos en utilisant simultanément leurs caméras avant et arrière.

Les abonnés payants ont quant à eux quelques fonctionnalités exclusives. Les posts des utilisateurs payants s'affichent en premier, ce qui leur donne une plus grande visibilité. Les abonnés peuvent également consulter les Stories des autres en mode furtif, en cachant toute trace de leur visite à l'auteur. Ils ont également droit à un historique de consultation permanent, de la possibilité d'enregistrer des histoires dans la galerie, de légendes “10 fois plus longues” et d'un plus grand nombre de Stories quotidiennes (jusqu’à 100).