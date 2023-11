WhatsApp sécurise enfin les appels sur son application grâce à cette nouvelle fonctionnalité

WhatsApp déploie officiellement une nouvelle fonctionnalité de confidentialité dans son service de messagerie, appelée “Protect IP Address in Calls”, qui masque les adresses IP des utilisateurs à d'autres parties en relayant les appels via ses serveurs.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de WhatsApp. Dans un article de blog, WhatsApp a révélé que les appels sur la plateforme utilisent des connexions peer-to-peer, ce qui garantit des transferts de données plus rapides et la meilleure qualité audio possible. Toutefois, cette méthode présente un inconvénient majeur : elle exige des utilisateurs qu'ils révèlent leur adresse IP les uns aux autres. Cela signifie que certaines de vos données, telles que votre fournisseur de données et votre emplacement géographique, sont visibles pour l'autre participant.

Ainsi, si un acteur malveillant dispose de l'expertise technique nécessaire, il peut intercepter l'un de ces paquets et obtenir des informations sensibles sur sa cible, comme par exemple son fournisseur d’accès à Internet. Pour remédier à ce problème, WhatsApp met en place Protect IP Address in Calls, un outil qui relaiera les appels téléphoniques que vous passez sur le service par l'intermédiaire des serveurs de l'entreprise.

WhatsApp va masquer votre adresse IP lors d’appels

Si la nouvelle fonction « Protéger l'adresse IP lors des appels » est activée, « tous vos appels seront relayés par les serveurs de WhatsApp, ce qui garantit que les autres interlocuteurs ne peuvent pas voir votre adresse IP et en déduire votre position géographique générale. Cette nouvelle fonctionnalité offre un niveau supplémentaire de confidentialité et de sécurité, particulièrement adapté à nos utilisateurs les plus soucieux de la protection de leur vie privée », assure Meta.

La nouvelle fonctionnalité peut être activée sur les appareils iOS et Android disposant de la dernière mise à jour en désactivant l'option “Protéger l'adresse IP lors des appels” dans Réglages > Confidentialité > Avancé.

Avant d'envisager d'utiliser le nouveau paramètre de confidentialité du relais d'appel, WhatsApp vous rappelle que la qualité de l'appel pourrait s'en trouver réduite. Parallèlement, tous les appels relayés par les serveurs de WhatsApp restent cryptés de bout en bout, de sorte que personne, pas même WhatsApp, ne peut les écouter. Notez que les appels de groupe sont toujours relayés par les serveurs de WhatsApp par défaut, donc cette nouvelle fonctionnalité ne concerne que les appels individuels.