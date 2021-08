Android 12 : les notifications deviennent moins intrusives en orientation paysage

Une nouvelle amélioration d’Android 12 a été découverte avec la quatrième beta développeur. Elle concerne le design des notifications quand l’appareil est tenu horizontalement. Les messages seront moins larges et obstrueront moins la visibilité quand vous jouez ou regardez un film ou une série. Mais elles ont aussi moins de place pour les actions rapides.

Un smartphone sert de moins en moins à téléphoner. Quels sont les usages les plus répandus ? La messagerie et les réseaux sociaux bien évidemment. La consultation des sites Internet. Les applications de tout type. L’écoute musicale. Le visionnage de vidéo. Ou encore jouer à des jeux vidéo. Ce dernier usage est loin d’être minoritaire. Selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisir), 71 % des Français âgés de 10 ans et plus jouent.

Les vidéos et le jeu sont deux usages qui ont plusieurs points communs. L’un d’entre eux est la propension à tourner le smartphone à l’horizontale, afin de profiter d’une expérience plus immersive. Les constructeurs de smartphones répondent d’ailleurs de plus en plus à la tendance à l’horizontalité en adaptant leur interface Android à une prise en main horizontale. Lenovo, avec ses Legion Duel, en est un bon exemple : Legion UI intègre un mode 100 % horizontal.

Avec Android 12, l’horizontalité sera désormais gérée au niveau du système d’exploitation et non plus de l’interface. Ainsi, de nombreux éléments graphiques d’Android seront utilisables dans les deux sens. Et les notifications en feront partie, information dévoilée par la quatrième beta d’Android 12 destinée aux développeurs et relayée par 9to5Google dont provient le visuel ci-dessous. En suivant le lien source, vous retrouverez quelques captures supplémentaires.

Android 12 gère mieux les notifications à l'horizontale

Le nouveau format des notifications répond bien évidemment à Material You : des couleurs qui changent en fonction de l’interface, un format tout en rondeur avec une hiérarchisation, la possibilité de créer une fenêtre indépendante, etc. La nouveauté ici est la largeur de la notification : elle est beaucoup plus faible. Il ne s’agit donc plus d’une bande qui court sur toute la largeur de l’affichage, mais un rectangle plus mesuré.

Ce nouveau format a deux conséquences. La première est la faible intrusion de cette notification. Elle ne masque plus qu’une petite partie du contenu. Et elle s’intègre également mieux à l’ensemble des éléments graphiques. La seconde conséquence est plutôt négative, puisqu’il semble que certaines actions rapides ne sont plus accessibles. Si vous recevez un message, par exemple, le nombre de réponses suggérées est moins important, puisque la place disponible est plus faible. À voir si Google arrivera à trouver le bon équilibre entre les deux d’ici la sortie de la version finale d’Android 12 prévue dans quelques semaines.

Source : 9to5Google