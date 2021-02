Android 12 : Google développe un mode jeu vidéo intelligent

Android 12 va proposer un mode jeu vidéo intelligent. Concrètement, ce mode gaming va activer automatiquement certains paramètres de votre smartphone dès que vous commencez à jouer. Google développe aussi une option intelligente qui pivotera l'écran uniquement quand c'est nécessaire.

Android 12 continue de faire parler de lui. Alors que la première version beta pour les développeurs est attendue d'ici la fin du mois, une série de fuites est venue lever le voile sur l'interface d'Android 12, sur l'arrivée d'un mode à une main et sur des nouvelles options de personnalisation. Toutes ces informations proviennent du travail d'investigation de nos confrères de XDA Developers.

Sans surprise, le média a continué sur sa lancée en dévoilant l'existence d'un nouveau “service GameManager” sous Android 12. Comme toujours, on imagine que XDA a déniché ces informations en fouillant dans un document interne chez Google.

Comment fonctionne le mode gaming intelligent d'Android 12 ?

Le service GameManager est décrit comme un «service de gestion des fonctionnalités liées au jeu» capable de «gérer le mode de jeu et conserver les données» en cas de redémarrage du smartphone. Selon XDA, Android 12 sera capable d'activer certains paramètres (luminosité, le basculement automatique de l'affichage, ou encore le mode Ne pas déranger) quand l'utilisateur lance une session de jeu.

En clair, le mode s'adaptera automatiquement au fait que l'utilisateur commence à jouer. Android 12 gardera en mémoire les paramètres favoris du joueur même après un redémarrage. De plus, Android 12 permettra aux jeux Android de prévenir les joueurs si les manettes Bluetooth connectées au smartphone risquent de tomber à court de batterie.

Google introduit aussi un mode pivotement de l'écran intelligent. Grâce à des algorithmes dopés à l'intelligence artificielle, Android 12 utilisera la caméra frontale pour détecter la position de votre tête. Sur base de cette information, le smartphone basculera l'écran en mode portrait ou en mode panoramique.

Sur le même sujet : les fonds d’écrans d'Android 12 sont déjà disponibles, téléchargez-les dès maintenant !

Enfin, Google a développé un nouveau réglage qui sera ajouté au paramètres rapides. Cette option permettra de “Réduire la luminosité” et les couleurs vives d'un seul clic. Il s'agit d'une fonction d'accessibilité pour les personnes malvoyantes mais son fonctionnement complet n'est pas encore connu. On vous en dit plus dès que possible sur Android 12. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.