Android 12 facilitera l’installation d’applis via des boutiques alternatives au Play Store

Android 12 va s'ouvrir aux boutiques d'applications alternatives au Google Play Store. Suite aux critiques des développeurs et des utilisateurs, Google s'engage à faciliter l'installation d'une application en provenance du Galaxy Store, de l'AppGallery de Huawei ou encore de l’Amazon App Store. La firme de Mountain View souhaite prouver qu'elle est capable de faire preuve d'ouverture, contrairement à son rival, Apple.

“Android a toujours laissé les usagers installer des applications venant de plusieurs boutiques. En réalité, la plupart des terminaux Android sont livrés avec au moins deux boutiques d’applications préinstallées et les consommateurs peuvent installer des alternatives supplémentaires. Chaque magasin peut décider de son propre modèle économique et de ses propres caractéristiques” explique Sameer Samat, vice-président chargé d’Android et de Google Play, dans un billet de blog.

Comme le souligne le responsable, les utilisateurs Android peuvent choisir de se passer du Play Store. Sur les smartphones Galaxy de Samsung, on trouve ainsi le Galaxy Store. Sur les appareils signés Huawei, on trouve l'App Gallery. En plus des boutiques préinstallées, il est possible de passer par des alternatives comme l'Amazon App Store, Aptoide ou Fdroid.

Google tacle Apple suite à l'éviction de Fortnite

“Même si un développeur et Google ne s’entendent pas sur les conditions commerciales du Play Store, le développeur peut toujours proposer son application sur Android” souligne Sameer Samat, prenant pour exemple Fortnite. Indisponible sur le Play Store, le jeu vidéo est proposé sur l'Epic Games Store, une autre boutique alternative. Á demi-mots, Google tacle son rival Apple. Contrairement à Google, Apple ne permet pas aux développeurs de proposer leurs applications ailleurs que sur l'App Store. Pour proposer leurs applis sur iOS, ils sont donc contraints de se plier aux règles de l'App Store, dont la commission de 30% sur les achats intégrés. Ayant enfreint la règle, Fortnite a été banni de l'App Store.

“Certains développeurs nous ont fait part de leurs commentaires concernant la façon dont nous pouvons encore améliorer l'expérience utilisateur des individus qui installent des applications provenant d'autres boutiques” explique le reponsable. Dès Android 12, Google s'engage donc à faciliter l'installation d'applications via d'autres magasins que le Play Store. Malheureusement, Google n'en dit pas plus sur la manière donc ces nouveautés seront intégrées à la mise à jour.

Ce communiqué survient peu après l'apparition d'une rumeur affirmant que Google s'apprête à renforcer sa commission de 30% sur tous les achats effectués via le Play Store. La firme californienne cherche visiblement à faire la pilule aux développeurs Android. Le message caché derrière les propos de Google paraît clair : si la commission de 30% ne vous plaît pas, il est toujours possible de proposer votre application sur une autre boutique que le Play Store.