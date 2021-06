Alors que Ghost of Tsushima arrive à son premier anniversaire, Sony met à jour la jaquette de son jeu sur les boutiques en ligne. La nouvelle version ne comprend plus la mention « Only for PlayStation » qui orne toutes les exclusivités des consoles de Sony. Une mise à jour qui relance les rumeurs sur une éventuelle arrivée du jeu sur PC.

Il existe deux types d’exclusivité aujourd’hui. Celles qui ne concernent que les consoles. Et celles qui concernent toutes les plates-formes, PC compris. Les exclusivités de la Xbox Series X, par exemple, sont dans la première catégorie. Vous les retrouvez sur Xbox et sur PC. L’intérêt pour Microsoft n’est pas forcément de distribuer le plus de consoles possible, mais de vendre des jeux ou des abonnements à Game Pass incluant toutes ses exclusivités.

Les exclusivités de la PlayStation font généralement partie de la seconde catégorie. Du moins, c’était le cas jusqu’à l’année dernière. En effet, l’année dernière, la première exclusivité PlayStation est arrivée sur PC : Horizon Zero Dawn. En février 2020, Jim Ryan, patron de PlayStation, révélait que l’expérience fut très positive et que d’autres jeux exclusifs arriveraient sur PC. Et ce fut le cas, puisque Days Gone est arrivé sur Steam en avril.

Ghost of Tsushima déjà programmé sur PC ?

Depuis, plusieurs rumeurs évoquent d’autres lancements prévus chez Sony. Parmi les jeux évoqués par les fuites, nous retrouvons God of War, Bloodborne ou encore le tout récent Ghost of Tsushima, exclusivité que nous avons testé à sa sortie en juillet prochain. La sortie de ce dernier fait à nouveau parler d’elle aujourd’hui à l’occasion du lancement des Prime Days d’Amazon. En effet, la jaquette de Ghost of Tsushima a été mise à jour sur le site marchand. Et il n’y a plus la mention « Only for PlayStation ».

that slate of Sony games for pc will be fun Bloodborne uncharted collection ghost of Tsushima god of war — CrazyLeaksOnATrain (@CrazyLeaksTrain) March 4, 2021

Cette mention est importante, puisqu’elle est définie les jeux exclusifs des consoles de Sony. Or, si cette mention disparaît, cela ne veut-il pas dire que le jeu sera bientôt porté sur une autre plate-forme ? C’est ce que pensent les rumeurs. Bien sûr, il peut également s’agir d’une erreur, ou d’une coïncidence. Prenons donc un peu de recul face à cela. D’autant plus que Sony préfère sortir sur PC des jeux plus vieux qu’un an. Horizon est sorti sur PC trois ans après la PS4. Et Days Gone avait deux ans. En revanche, God of War, vient de fêter ses trois ans, nous parait être un meilleur candidat. La sortie PC de Ghost of Tsushima, un an après celle sur PS4, nous paraît donc prématurée.