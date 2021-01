Ghost of Tsushima 2 : son directeur créatif confirme la suite du jeu sur PS5

Dave Molloy, directeur créatif chez Sucker Punch, a indiqué sur sa biographie LinkedIn “travailler actuellement sur le Ghost of Tsushima sur PS5”. Il a effacé ce passage peu de temps après. Le jeu originel bénéficiant d'une version optimisée sur PS5, il ne s'agit probablement pas d'un portage, mais bien d'une suite.

Ghost of Tsushima est incontestablement l'une des réussites du jeu vidéo en 2021. Un succès qui se ressent d'autant plus sur les scores de vente, qui ont battu tous les records pour une nouvelle licence sur PS4. Licence, oui, car le jeu — et les joueurs — pourraient prochainement se voir offrir une suite. C'est en tout cas ce que laisse penser la biographie de son directeur créatif Dave Molloy sur LinkedIn.

“Actuellement en train de travailler sur le jeu Ghost of Tsushima sur PS5”. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Dave Molloy a sur faire preuve de sobriété pour annoncer l'un des jeux les plus attendus de la nouvelle génération de consoles. Si cela ne vaut certes pas une déclaration officielle de la part de Sucker Punch, plusieurs indices pointent vers une véritable suite et non un simple portage.

Vers une suite pour Ghost of Tsushima ?

Premièrement, Dave Molloy est revenu sur ses dires peu de temps après la publication de sa biographie. Le passage concernant le jeu a été subtilement modifié pour finalement concerner un “jeu Ghost of Tsushima pour la PlayStation”. De quoi calmer les esprits, mais pas vraiment assez pour contredire l'hypothèse d'une suite.

Ensuite, Ghost of Tsushima bénéficie déjà d'un boost 4K à 60 FPS sur la PS5. En plus du fait que Dave Molly a ajouté la mention au jeu PS5 à sa biographie après le lancement de cette version améliorée, Sucker Punch n'aurait que très peu d'intérêt à sortir une version exclusive sur PS5, celle-ci proposant la rétrocompatibilité à la quasi-totalité des titres PS4.

Enfin, comme dit précédemment, Ghost of Tsushima a réalisé des scores de vente historiques. Il ne serait donc pas étonnant que Sucker Punch décide de capitaliser sur ce succès en développant une véritable licence, comme l'a fait Ubisoft avec Assassin's Creed. Il faudra probablement attendre encore un peu avant d'avoir une déclaration officielle de la part du studio. Mais l'espoir est de mise.

Source : Gaming Route