Ghost of Tsushima : l’adaptation au cinéma se confirme, avec le réalisateur de John Wick !

Ghost of Tsushima, l'un des derniers grands succès de la PS4, sera bel et bien adapté au cinéma. La nouvelle vient d'être confirmée par Sony sur le blog Playstation. On retrouvera à la réalisation Chad Stahelski, le réalisateur de la saga John Wick.

Ghost of Tsushima fait partie des dernières grandes exclusivités de la PS4, aux côtés d'un certain The Last of Us Part 2. Il faut dire que les aventures de Jin Sakaï n'ont pas laissé les joueurs indifférents, portées par une direction artistique de toute beauté, une ambiance folle et des combats jouissifs et exigeants.

Le dernier né du studio Sucker Punch s'est récemment payé une seconde jeunesse sur PS5 grâce au Game Boost, qui permet de profiter du titre dans des conditions optimales en 4K et 60 FPS. Restait donc plus qu'à savoir si Ghost of Tsushima allait céder à l'appel du cinéma et de la TV, à l'instar de The Last Of Us qui va être adapté en série par HBO.

Le réalisateur de John Wick aux manettes

Finalement, Ghost of Tsushima va snober la petite lucarne, direction les salles obscures. Sony vient de confirmer la nouvelle sur le blog Playstation. La quête vengeresse de Jin Sakaï sera donc adaptée au cinéma et on retrouve à la réalisation un certain Chad Stahelski, connu pour notamment pour son travail sur toute la saga John Wick.

“Nous sommes heureux de nous associer à Sony Pictures pour que cela se produise. Et Jin est entre de très bonnes mains avec celles du réalisateur du film. Chad Stahelski a crée quelque chose de spécial avec John Wick. Sa vision de ce que devait être la saga, soutenue par des années d'expérience, se sont combinées pour créer certaines des plus belles scènes d'actions jamais créées. Si quelqu'un peut donner vie à la tension acérée du combat au katana de Jin, c'est bien Chad Stahelski”, assure Nate Fox, directeur du jeu chez Sucker Punch.

Si l'on fait confiance à Chad Stahelski pour accoucher de scènes d'action dantesques et millimétrées (John Wick 3 Parabellum reste un exemple du genre), on espère que le cinéaste saura retranscrire cette poésie et ces moments de calme et de sérénité que le jeu parvenait à retranscrire avec brio par moment. Notez que pour le moment, aucune date de sortie n'a été communiquée. Et vous, qu'attendez-vous de cette adaptation sur grand écran de Ghost of Tsushima ? Dites-le-nous dans les commentaires.

Source : Playstation Blog