Ghost of Tsushima Director’s Cut : 4K, 60 FPS, nouvelle île, la version ultime du jeu arrive sur PS5

Ghost of Tsushima a été l’une des grosses surprises de la PS4 pendant l’année 2020. Le jeu va revenir dans une version Director’s Cut. Graphismes améliorés, nouvelle aventure, il va proposer plein de nouvelles choses. Une version spécialement dédiée à la PS5 profitant de la puissance de la nouvelle console est aussi au programme.

Ghost of Tsushima a été l’excellente surprise de l’année 2020 sur PS4. S’il se montre très classique dans son approche du monde ouvert, le titre de Sucker Punch a su séduire par sa simplicité mais aussi par son ambiance et sa direction artistique. Une nouvelle version Director’s Cut a été annoncée et apportera son lot de nouveautés.

Tout d’abord, le jeu sera pleinement décliné sur PS5 en plus de sortir sur PS4. A noter qu’actuellement, le titre est déjà bien optimisé pour la nouvelle console. Mais dans cette version, il proposera de plus beaux graphismes en 4K 60 images par secondes ainsi que des temps de chargement totalement absents. En plus de cela, la version PS5 aura le droit à une synchronisation labiale automatique si vous le mettez en japonais, à l’audio 3D ainsi qu'à la compatibilité avec le retour haptique de la manette Dual Sense.

Ghost of Tsushima Director's Cut comprendra une nouvelle aventure

Cette Director’s Cut inclura le jeu de base, évidemment, mais aussi l’extension Legends axée sur le multijoueur. Mais la surprise du chef, c’est bien la nouvelle extension nommée simplement Île d’Iki. Cet environnement inédit nous racontera une histoire à part et il ne sera pas nécessaire de terminer le jeu pour y accéder, puisqu’il sera possible de s’y rendre dès l’acte 2 de l’aventure principale. Il sera évidemment possible de transférer votre sauvegarde du jeu de base vers cette version, aussi bien sur PS4 que sur PS5.

A lire aussi – Test de Ghost of Tsushima : la PS4 s’offre une dernière exclu très classique, mais réussie

Ghost of Tsushima Director’s Cut sera disponible à partir du 20 août prochain au prix de 70 euros sur PS4 et 80 euros sur PS5. Si vous le précommandez dès maintenant sur le PSN, le jeu de base pourra être lancé sur votre console dès aujourd’hui. Pour ceux qui l'ont déjà, c’est un peu plus compliqué. La mise à niveau vers la Director’s Cut PS4 coûtera 20 euros. Si vous voulez la version PS5, il faudra débourser 30 euros. Enfin, si vous achetez la Director’s Cut sur PS4 à 20 euros et que vous passez plus tard à la PS5, il faudra débourser 10 euros pour profiter de cette version améliorée.