La pénurie des Geforce RTX 30 Series continuera bien jusqu'en 2021. Lors d'une conférence de presse, Nvidia a confirmé que l'entreprise ne sera pas capable de satisfaire la demande avant au moins janvier de l'année prochaine, si ce n'est février. Selon la firme, des cycles de production trop longs et la situation mondiale actuelle sont la cause de cette situation.

On en sait un peu plus sur l'avenir des stocks des Geforce RTX 30 Series. Nvidia a déjà confirmé que la pénurie durera jusqu’en 2021 et bien que la firme se soit excusée du lancement chaotique de ses cartes graphiques, le sujet a jusqu'à maintenant assez peu abordé par ses représentants. Lors d'une conférence au sujet des résultats financiers de la firme, Jensen Huang et Colette Kress, respectivement CEO et CFO, ont pris la parole pour expliquer les raisons de cette situation.

“Compte tenu des contraintes industrielles actuelles et la longueur des cycles [de production], la disponibilité produit devrait mettre quelques mois à atteindre le niveau de demande”, a ainsi déclaré Colette Kress. La popularité de ses cartes graphiques est en effet bien plus élevée que les prévisions de Nvidia, avec notamment la RTX 3080 en rupture de stock seulement quelques heures après son lancement. Il semblerait donc que les chaînes de production ne soient, pour l'heure, pas capables de suivre la cadence.

Les RTX 30 Series sont trop longues à produire, selon Nvidia

“Nous sommes en bonne forme […] mais nous aimerions que les cycles de production soient plus courts” s'est exprimé Jensen Huang. “Nous aimerions que les canaux de distribution soient plus agiles. Mais le monde est rempli de contraintes en ce moment. Nous devons faire du mieux qu'on peut avec ce que l'on a.” Les distributeurs sont en effet nombreux à rencontrer des problèmes pour se procurer les RTX 30 Series. L'un d'entre rapportait notamment il y a quelques semaines que seulement 7% des cartes qu'il avait commandées avaient été livrées.

Le PDG de Nvidia reste toutefois optimiste quant à l'avenir de l'entreprise et a annoncé “s'attendre à une croissance” de sa part. Nous n'avons pour l'heure aucun chiffre de ventes concernant les Geforce RTX 30 Series. Le constructeur a simplement indiqué avoir vendu autant de cartes graphiques que lors du lancement de ses produits à l'architecture Turing. Au vu de la situation, il est fort à pareil que ces résultats soient surpassés de loin.

