La Geforce RTX 3060 Ti sort demain. Au prix de 419 euros, la nouvelle carte graphique de Nvidia offre en une expérience 1080p et 1440p optimale pour les prochains jeux à sortir. Ses rendus avec ray tracing sont propulsés par la technologie DLSS, qui améliore les performances grâce à l’intelligence artificielle.

De nombreuses rumeurs annonçaient le lancement de la Geforce RTX 3060 Ti pour le 2 décembre 2020. C’est désormais officiel, Nvidia confirme que sa nouvelle carte graphique est sur le point de sortir. La dernière née des RTX à l’architecture Ampère coûtera la modique somme de 419 euros. À titre de comparaison, la RTX 2080 SUPER bien que moins puissante, est proposée au prix de 719 €. Elle sera disponible chez les principaux revendeurs et détaillants en ligne.

« Nous entrons dans une période de fêtes de fin d’année décisive, avec le lancement de Cyberpunk 2077, Call of Duty : Black Ops Cold War, Watch Dogs : Legion et bien d’autres, des jeux dotés du ray-tracing « , a déclaré Matt Wuebbling, vice-président du marketing mondial GeForce chez NVIDIA. « Il n’y a pas de meilleur moyen pour les joueurs de profiter des derniers jeux en ray-tracing ou et de leur puissance pour les workflows créatifs et de productivité qu’avec la GeForce RTX 3060 Ti et le reste de la série RTX 30 « , assure-t-il.

La RTX 3060 Ti améliore ses rendus grâce à l’intelligence artificielle

En effet, une pluie de benchmark a détaillé les performances de la RTX 3060 Ti, qui se révèlent plutôt encourageantes à ce prix. Grâce aux Tensor Cores, ses processeurs propulsés par l’intelligence artificielle, les GPU bénéficient de la technologie DLSS (super-échantillonnage via deep learning), qui accélèrent la fréquence d’image tout en calculant des rendus 1080p et 1440p en temps réel. Idéal pour maximiser les effets de ray-tracing, le DLSS est pour l’heure disponible dans plus de 25 jeux. Nvidia précise que d’autres seront ajoutés dans les mois à venir.

Les RTX 3060 Ti sont également équipé de GeForce Experience, qui permet déjà d’optimiser les paramètres de jeu, de diffuser du gameplay, et d’installer automatiquement des pilotes. Désormais, l’outil rendra aussi possible le réglage du GPU en un clic à partir de profils d’overclocking calculés par un algorithme d’analyse. De plus, Nvidia a amélioré l’overlay de monitoring en y ajoutant des statistiques de performance, des températures et des mesures de latence.