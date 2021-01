RTX 3000 : la revente de 50 000 cartes sur eBay a rapporté 15,2 millions de dollars aux scalpers

La revente de Nvidia RTX 3090, 3080, 3070 et 3060 sur eBay et StockX rapporte beaucoup. Les scalpers ont ainsi réussi à générer plus de 15,2 millions de dollars de bénéfices sur la revente de seulement 50 000 cartes.

Les scalpers, ces revendeurs qui profitent de la pénurie pour faire grimper les prix et générer un maximum de bénéfices, ont littéralement bénéficié des difficultés de Nvidia et de ses partenaires à produire suffisamment de cartes graphiques GeForce RTX 3000 (RTX 3090, 3080, 3070 et 3060).

Un dataminer d'Oracle, Michael Driscoll, a écrit un petit script pour aspirer les données de vente de eBay et StockX, sites de prédilection pour les scalpers. Les données qu'il a obtenu permettent de se rendre compte de l'ampleur du phénomène, et ce qu'il coûte aux joueurs et rapporte aux revendeurs.

RTX 3090, 3080, 3070 : 50 000 cartes revendues, 15,2 millions de dollars de profit

La première info, c'est que le chiffre d'affaires a atteint 62 millions de dollars sur ce marché de la revente au prix fort. Le script a mis en évidence un volume de 49 580 cartes RTX revendues depuis leur sortie. Ce qui a rapporté très concrètement 15,2 millions de dollars de bénéfices aux scalpers et 6,8 millions de dollars en frais divers au bénéfice d'eBay, PayPal et StockX.

Pour se donner une meilleure idée du phénomène, Michael Driscoll a rassemblé une partie des données collectées dans le tableau suivant :

Modèle Prix de vente conseillé par le constructeur Nombre d'unités vendues Prix médian Prix médian de la semaine dernière Tarif "scalper" classique Tarif "scalper" sophistiqué Ventes totales Profit estimé des scalpers Profits estimés pour eBay/PayPal RTX 3060 Ti 399 $ 5 539 667 $ 800 $ 498 $ 406 $ 3 839 423 $ 974 121 $ 434 582 $ RTX 3070 499 $ 11 684 809 $ 867 $ 623 $ 507 $ 9 532 680 $ 2 092 119 $ 1 077 600 $ RTX 3080 699 $ 14 066 1 300 $ 1 449 $ 869 $ 711 $ 19 246 356 $ 6 313 471 $ 2 233 617 $ RTX 3090 1 499 $ 7 775 2 159 $ 2 109 $ 1 849 $ 1 523 $ 17 426 583 $ 2 914 143 $ 1 973 795 $ Total n.c. 39064 n.c. n.c. n.c. n.c. $50,045,042 12 293 854 $ 5 719 594 $

Michael Driscoll note que les cartes les plus demandées sont celles fabriquées par Asus – dont le prix constaté est en moyenne 20% plus élevé. A l'inverse, les RTX 3000 ZOTAC et PNY sont les options les moins chères, vraisemblablement pour des raisons de confiance dans ces marques. Enfin le développeur termine par l'impact du scalping sur les tarifs des générations précédentes.

On apprend ainsi que le prix de vente des cartes GTX 10 a augmenté de 50% dans les mois qui ont suivi le lancement des RTX 3000. Il en est de même pour les cartes RTX 16 dont le prix a augmenté entre 50 et 60%, des cartes GTX 900 dont le prix a parfois doublé, ou encore les 2060 et 2060 Super dont le prix a également été tiré à la hausse sur le marché secondaire.

Michael Driscoll a également fait la même analyse avec les derniers GPU AMD Radeon RX. Son verdict ? Le volume de scalpers et de modèles disponibles sur les sites de revente est extrêmement inférieur, ce qui semble trahir une demande inférieure, en tout cas aux prix pratiqués par les scalpers à ce stade.

Source : Michael Driscoll