Nvidia RTX 3000 et AMD RX 6000 : une nouvelle augmentation des prix à prévoir en février 2021

Mauvaise nouvelle si vous comptez vous offrir dans un avenir proche une nouvelle carte graphique. D'après le site chinois My Drivers, le prix des RTX 3000 et des AMD Radeon RX 6000 pourraient encore une fois augmenter, la faute à la hausse des tarifs de la mémoire vidéo. En effet et selon une source du média, le prix de la GDDR6 et de la GDDR6X devrait monter en flèche après le 12 février 2021, date du Nouvel An chinois.

Par conséquent, les cartes graphiques qui exploitent ces deux variantes, c'est-à-dire la quasi-totalité de la production actuelle, vont en toute logique voir leur prix respectif augmenter, pour compenser le coût supplémentaire de la mémoire vidéo. Impossible de savoir toutefois de quel ordre seront ces hausses de tarif.

Les prix augmentent et les pénuries perdurent

Pour rappel, plusieurs fabricants ont d'ores et déjà annoncé une augmentation des prix de leurs produits. C'est notamment le cas d'Asus, qui a revu à la hausse les tarifs de certains composants, en raison des difficultés engendrées par la pandémie (souci de logistique et frais de douanes). Les cartes graphiques et les cartes mères sont les principales concernés.

Du côté d'AMD, la PDG Lisa Su a récemment confirmé qu'il y aura des ruptures de stock de Radeon RX 6800, 6800 XT et 6900 XT jusqu'en mars 2021. Ici encore, la faute est à attribuer à la crise sanitaire, et au Nouvel An chinois qui risque de ralentir grandement la production entre le 7 et le 20 février 2021.

Pour faire face à la forte demande, le constructeur a annoncé en décembre 2020 qu'il allait augmenter sa production de “reference designs”, en d'autres termes, ses propres cartes graphiques. D'ordinaire, AMD et Nvidia stoppent rapidement la production de leurs cartes pour laisser le champ libre aux constructeurs tiers. Seulement, la demande est bien trop importante en ce début d'année 2021.

