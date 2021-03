GeForce RTX 3070, Radeon RX 6800 : la spéculation a fait exploser les prix comme jamais

Les prix des GeForce RTX 3000 et des Radeon RX 6000 n'ont jamais été aussi haut sur le marché libre. La faute aux spéculateurs, qui ont fait doubler, voire tripler les prix. Une situation qui ne s'arrangera pas, tant que les pénuries persistent.

Comme vous le savez probablement, de nombreuses entreprises de l'industrie des smartphones, du hardware PC, du jeu vidéo ou encore de l'automobile doivent composer avec une pénurie mondiale de semi-conducteurs. Un composant essentiel pour la fabrication des dernières cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 3000 et AMD Radeon RX 6000, ou encore des PS5 et Xbox Series X.

Et l'une des premières conséquences de cette situation est bien évidemment l'essor de la spéculation, qui consiste à acheter un produit rare et demandé pour le revendre ensuite bien plus cher que le prix de vente initial. À titre d'exemple, les prix de la GeForce RTX 3060 à sa sortie début mars pouvaient approcher des 800 €. Son prix de vente conseillé est de 340 €.

Même les professionnels se mettent à jouer aux spéculateurs, certaines boutiques n'ont pas hésité à vendre des GeForce RTX 3060 deux fois plus chères, et ce deux semaines avant la sortie officielle. Et comme l'expliquent nos confrères du site The Verge, la situation n'est pas prête de s'arranger, au point que les prix de certains GPU ont triplé en l'espace de quelques mois.

Les prix ont explosé entre décembre 2020 et mars 2021

En effet, les journalistes de The Verge ont voulu comparer les prix de revente des GeForce RTX 3070 et des AMD RX 6800 en décembre 2020, puis en mars 2021. En fin d'année 2020, ces deux cartes, dont les prix de vente conseillés sont de 519 € et de 589,99 €, se négociaient respectivement à 690 € et 708 €, soit une valeur totale de 1395 €.

Désormais, il faudrait débourser pas moins de 2166 € pour se procurer les deux cartes graphiques ! Il s'agit en effet du prix moyen payé sur le marché libre pour chacune d'entres-elles, soit près de 1100 €. Grâce à un outil eBay open-source, The Verge a pu déterminé la valeur moyenne des dernières cartes AMD/Nvidia et des consoles PS5 et Xbox Series X sur les 7 derniers jours.

Une situation qui n'est pas prête de s'arranger

Ainsi, et si on remarque que la situation semble s'être un peu stabilisée du côté des consoles (702 € pour une PS5, 678 € pour une Xbox Series X), les prix des derniers GPU ont littéralement exploser. Le prix d'une RTX 3080 a été multiplié par trois, passant à 1820 €, tandis que celui d'une RTX 3060 est passé à 697 € en moyenne, soit plus du double. Quant à la RTX 3090, son prix est passé de 1750 € en décembre 2020 à 2516 € en mars 2021.

Il ne reste donc plus qu'à espérer que cette pénurie de semi-conducteurs arrête de s'éterniser, au risque d'entretenir cette même pénurie de cartes graphiques. Quand on sait qu'un retour à la normale de stocks des GPU Nvidia n'est pas prévu avant le second trimestre 2021, difficile d'espérer une embellie de la situation dans les prochaines semaines.

