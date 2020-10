GeForce RTX 3070 : Nvidia repousse sa sortie au 29 octobre pour mieux satisfaire la demande

La GeForce RTX 3070 ne sortira finalement pas le 15 octobre 2020. Nvidia a annoncé aujourd'hui le report du lancement de la carte graphique afin d'éviter le scénario des RTX 3080 et 3090 dont les stocks se sont très vite envolés.

Alors que sa sortie était initialement prévue pour le 15 octobre 2020, la RTX 3070 connaîtra donc un retard de deux semaines. La date de sortie de la carte graphique est désormais fixée au 29 octobre 2020. Nvidia vient de l'annoncer dans un communiqué de presse qui nous append également que les usines tournent à plein régime pour répondre à la forte demande de sa nouvelle série. L'entreprise subit une salve de critiques depuis quelques semaines pour sa gestion des stocks de la RTX 3080, puis de la RTX 3090 taillée pour le jeu en 8k.

Les deux cartes graphiques sont toujours en rupture de stock chez la plupart des marchands à l'heure où ces lignes sont écrites. « Beaucoup d’entre vous nous ont dit qu’il devrait y avoir plus de cartes disponibles le jour du lancement. Pour y parvenir, nous mettons à jour la date de disponibilité au jeudi 29 octobre », écrit Nvidia dans son communiqué.

GeForce RTX 3070 : le modèle d'entrée de gamme est attendue avec impatience

Avant l'arrivée de la RTX 3060 (ou Ti) qui serait bel et bien dans les cartons aux dernières nouvelles, la RTX 3070 est la plus accessible des cartes graphiques de la nouvelle série. Elle sera proposée à 519 € en France, contre 719 € pour la RTX 3080 et 1549 € pour la RTX 3090. Et nous avons vraiment pris une claque en apprenant que cette RTX 3070 est plus puissante qu'une RTX 2080 Ti pour la moitié de son prix. C'est un argument très incitatif qui devrait faire d'elle une carte très prisée.

Il n'est pas à exclure que malgré les dispositions de Nvidia, la GeForce RTX 3070 subisse le même sort que les modèles de la série RTX 3000 qui sont sortis juste avant elle. Le stock qui est actuellement en constitution sera néanmoins plus conséquent. « Ce changement aidera nos partenaires mondiaux à mettre davantage de cartes graphiques entre les mains des joueurs le jour du lancement », explique Nvidia.

Enfin, rappelons que la GeForce RTX 3070 est équipée de 5 888 cœurs CUDA. Sa fréquence de base annoncée est de 1,5 GHz avec un boost à 1,73 Ghz. La carte offre une bande passante mémoire de 448 Go/s, le tout pour un TDP de 220 W.