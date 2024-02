GeForce Now : les jeux Activision Blizzard font officiellement leur entrée au catalogue

Comme annoncé lors du CES 2024 de Las Vegas, les jeux Activision Blizzard ainsi que le launcher Battle.net sont officiellement accessibles sur le GeForce Now en mars 2024. Au total, une trentaine de titres seront disponibles, parmi Diablo IV, Overwatch 2, Call of Duty HQ ou encore Heartstone.

Souvenez-vous, à l'occasion du CES 2024 de Las Vegas, Nvidia a annoncé une bonne nouvelle à l'attention de tous les utilisateurs du GeForce Now : l'arrivée sur la plateforme des jeux Activision Blizzard et du launcher Battle.net.

En ce 29 février 2024, l'équipe verte vient de confirmer l'intégration d'une trentaine de titres de l'éditeur américain au catalogue. Désormais, “les membres possédant Diablo IV, Overwatch 2, Call of Duty HD et Hearstone sur Battle.net peuvent désormais diffuser ces titres AAA à partir des serveurs Nvidia GeForce RTX dans le cloud sans se soucier des spécifications matérielles ou des longs temps de chargement”, écrit Nvidia dans un communiqué officiel.

Les jeux Blizzard font leur entrée sur le GeForce Now

Comme dit plus haut, Battle.net rejoint au passage la longue liste des plateformes prises en charge par le GeForce Now comme Steam, l'Epic Games Store, Xbox, Ubisoft Connect ou encore GOG. Dès cette semaine, les joueurs pourront lancer via le GeForce Now huit jeux supplémentaires, à savoir :

Star Wars : Dark Forces Remasterd (Steam)

Space Engineers (Xbox & PC Game Pass)

Welcome to ParadiZe (Steam)

Call of Duty HQ (Battle.net)

Diablo IV (Battle.net)

Fort Solis (Steam)

Hearstone (Battle.net)

Overwatch 2 (Battle.net)

Plus de 20 jeux prévus en mars 2024

Mais ce n'est pas tout, d'autres jeux arriveront dans la bibliothèque d'ici la fin du mois de mars :

The Thaumaturge (Steam)

Classified : France '44 (Steam)

Expeditions : A MudRunner Game (Steam)

Warhammer 40 000 : Boltgun (Xbox & PC Game Pass)

Winter Survival (Steam)

Taxi Life : A City Driving Simulator (Steam)

Hellbreach : Vegas (Steam)

Crown Wars : The Black Prince (Steam)

Outcast – A New Beginning (Steam)

Alone in The Dark (Steam)

Breachway (Steam)

Palia (Steam)

Millenia (Steam)

Outpost : Infinity Siege (Steam)

South Park : Snow Day ! (Steam)

Balatro (Steam)

Paranormasight : The Seven Mysteries of Honjo (Steam)

Portal : Revolution (Steam)

Star Ocean The Second Story (Steam)

Undisputed (Steam)

Pour rappel, grâce à une mise à jour publié en janvier 2024, le GeForce Now permet désormais de streamer des titres en 1440p et 120 images par seconde sur les smartphones Android compatibles.