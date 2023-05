GBoard : le clavier pour Android pourrait gagner en flexibilité grâce à cette nouvelle option

Les ingénieurs de Google travailleraient sur une nouvelle option de personnalisation de l’interface.

Google n’en finit pas d’améliorer GBoard, le clavier pour appareils Android. La firme de Mountain View pousse la personnalisation de son application toujours plus loin et le bruit court désormais selon lequel les utilisateurs vont pouvoir déplacer le clavier à la verticale, à l’endroit de leur choix. Ajout de raccourcis, barre d’outils ultra-complète, ou encore émojis personnalisables grâce à Emoji Kitchen : Gboard réunit à peu près tout ce que les applis concurrentes proposent déjà, et plus encore. D’après 9 To 5 Google, l’un des meilleurs claviers sur Android va encore gagner en flexibilité.

Si l’on se fie à l’analyse du code source de GBoard 13.0, actuellement déployé en bêta, Google va nous donner la possibilité de le déplacer plus ou moins haut par rapport au bas de l’écran. Cela sera possible depuis le menu donnant accès aux réglages rapides qui se trouve déjà dans la barre d’outils de GBoard (en tapant sur les trois points). Attention cependant, le clavier s’étendra toujours de gauche à droite, la seule amplitude de placement laissée aux utilisateurs étant verticale. Si vous souhaitez modifier la largeur de votre clavier, il faudra toujours « switcher » en mode à une main, ou passer par le mode flottant.

GBoard va proposer un nouveau menu de redimensionnement

Cette option « Redimensionner » nous laisserait également changer la dimension des touches. Aurons-nous le choix parmi les sept tailles proposées actuellement dans les paramètres d’Android ? Pourrons-nous les régler avec précision ? Nul ne le sait encore. Cette fonctionnalité est en cours de développement, et il n’est pas exclu que Google abandonne l’idée si son implémentation se révèle trop fastidieuse.

Cette nouveauté sera-t-elle implémentée dans Android 14 ? Le nouveau système d’exploitation mobile devrait être officialisé à la fin de l’été. L’OS vous proposera de localiser votre appareil même si celui-ci n’a plus de batterie. Il supportera aussi le support des passkeys en natif, ou encore les appels d’urgence par satellite.