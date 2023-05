Google améliore son application Mode Lecture sur Android, voici toutes les nouveautés

La récente application Google Mode Lecture pour Android reçoit une mise à jour importante qui apporte une fonctionnalité très demandée : la prise en charge de la lecture en arrière-plan.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs d’Android, l’application Mode Lecture de Google, introduite en décembre dernier, devient encore plus pratique. Celle-ci était rapidement devenue un outil de choix pour les utilisateurs qui cherchent à améliorer leur expérience de lecture sur les appareils Android. Avec la nouvelle mise à jour de la version 1.1, les utilisateurs peuvent désormais profiter d'une lecture audio ininterrompue, même lorsqu'ils utilisent d'autres applications ou que l'écran de leur appareil est éteint.

Pour ceux qui ne le savent pas, Mode Lecture est une application qui offre une gamme de fonctionnalités permettant de personnaliser l'expérience de lecture sur les appareils Android. Les utilisateurs peuvent personnaliser le contraste, la couleur et la taille de la police du texte sans modifier le contenu lui-même. En outre, la fonction de lecture à voix haute permet aux utilisateurs de se faire lire le contenu d'un article. Le mode lecture est principalement conçu pour les sites web ou certaines applications, mais il ne prend pas actuellement en charge les fichiers PDF, les courriels, les messages de chat ou les flux de réseaux sociaux.

Le mode lecture fonctionne désormais en arrière-plan

Auparavant, le fait de quitter la page en superposition ou de verrouiller l'appareil mettait brusquement fin à la fonction de synthèse vocale en mode lecture. Cependant, la dernière mise à jour modifie complètement ce comportement.

Avec la version 1.1, le mode lecture se poursuit en arrière-plan et les utilisateurs reçoivent une notification de lecteur multimédia pratique qui leur permet de lire ou de mettre en pause l'audio, de passer à la phrase suivante ou précédente, et même de parcourir l'intégralité de l'article. Cette nouvelle fonctionnalité signifie que les utilisateurs peuvent commencer un long article, verrouiller leur téléphone et poursuivre leurs activités, créant ainsi une expérience proche d’un podcast ou d’une chanson classique. La bonne nouvelle, c’est que les utilisateurs peuvent facilement activer ou désactiver cette fonctionnalité, en fonction de leurs préférences personnelles.

La version mise à jour du mode lecture d'Android est en cours de déploiement sur le Google Play Store, mais il est possible qu'elle ne soit pas encore disponible pour tous les utilisateurs.