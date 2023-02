Gboard : Google prépare une petite révolution pour son clavier sur Android

Google vient de déployer une nouvelle mise à jour de Gboard qui révolutionne complètement l’utilisation de la barre d’outils du clavier. Celle-ci offre désormais beaucoup plus d’options de personnalisation, en plus de faciliter l’accès à certaines fonctionnalités. On fait le tour de ce qui vous attend d’ici les prochains jours.

Gboard est sans doute l’un des meilleurs claviers sur Android. Google prend soin de mettre régulièrement à jour ce dernier afin de toujours améliorer son expérience. On en veut pour preuve la prochaine mise à jour, déjà disponible pour certains utilisateurs en bêta, qui modifie complètement le fonctionnement de la barre d’outils. Pour l’heure, celle-ci est personnalisable en cliquant sur les trois points situés sur le côté droit, puis en déposant les outils souhaités dans la barre.

La première nouveauté notable de cette mise à jour est donc le changement de design pour ce bouton, qui devient un menu contextuel composé de quatre carrés aux bords arrondis et déplacé sur la gauche du clavier. En cliquant dessus, on découvre que Google a commencé par ajouter deux options absentes jusqu’à présent : un bouton emoji et un bouton langage, qu’il est possible de placer dans la barre d’outils, afin de pouvoir y accéder rapidement.

Gboard va bientôt changer complètement le fonctionnement de sa barre d’outils

Autre nouveauté qui plaira aux adeptes de la personnalisation, Gboard permet désormais d’ajouter autant de raccourcis que l’on souhaite. Jusqu’à maintenant, il n’était possible d’en sélectionner que quatre. Enfin, Google va également permettre de remplacer le bouton de recherche vocale, qui prend l’apparence d’un microphone, par un tout autre raccourci. Pour l’heure, il est encore impossible de toucher à ce dernier.

En d’autres termes, la firme de Mountain View joue clairement la carte de la personnalisation, ce qui ne peut être que bénéfique pour son clavier Android déjà très apprécié. On notera également l’apparition d’un nouveau menu Confidentialité, qui n’ajoute cependant pas d’options supplémentaires par rapport à la version actuelle, si ce n’est qu’il est cette plus facilement accessible.

Tous ces changements sont visibles dès aujourd’hui via la version 12.6.06.491625702 de Gboard, mais il est très probable que vous deviez attendre encore quelques jours avant de pouvoir les tester par vous-mêmes.

