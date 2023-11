Gboard va vous faciliter la vie si vous utilisez votre smartphone en mode horizontal

Dans sa dernière bêta, Gboard intègre une petite qui fait toute la différence lorsque l’on utilise son smartphone à l’horizontale. En effet, il est possible de faire passer le clavier en mode flottant, permettant ainsi de le placer où on le souhaite sur l’écran et de régler sa taille. Autrement dit, ce dernier va cesser d’occuper une trop grosse partie de l’interface.

Google compte bien faire de Gboard le meilleur clavier sur Android et pour cela, la firme intègre régulièrement de nouvelles fonctionnalités pour rendre ses utilisateurs accros. La plupart visent à faire gagner du temps, comme la possibilité d’annuler ses erreurs en un clic, d’autres à améliorer sa plume, comme l’assistant IA qui relit votre texte et corrige les fautes. Et, parfois, il s’agit tout simplement d’améliorer le confort d’utilisation.

Dans sa dernière bêta, Google s’attaque à un problème de taille — c’est le cas de le dire — de son clavier. Lorsque l’on tourne son smartphone à l’horizontale, on gagne certes en rapidité en tapant avec ses deux mains, mais on perd grandement en lisibilité de l’écran. En effet, Gboard a la fâcheuse tendance à occuper une bonne partie de l’espace, ce qui empêche de voir autre chose que ce que l’on écrit, et ce, même sur les smartphones avec de grands écrans.

Google offre une solution élégante à un gros problème de Gboard

Dans sa dernière bêta, Gboard s’est ainsi dotée d’une nouvelle fonctionnalité : le mode flottant. Les connaisseurs ne s’y tromperont pas. Ce dernier est certes déjà disponible, mais il nécessite de passer par divers menus pour l’activer. Désormais, il suffit de tourner son smartphone à l’horizontale pour que le mode flottant s’active automatiquement.

Sur le même sujet — Google met le meilleur outil du clavier GBoard en ligne, personnalisez vos émojis dans votre navigateur

Dès lors, il est possible de le placer où on le souhaite sur l’écran, ainsi que de régler sa taille. Cela permet donc de lui faire prendre beaucoup moins de place, et surtout de le bouger à volonté en fonction de ce que l’on souhaite voir à l’écran. À noter que Gboard gardera en mémoire sa dernière position et se replacera automatiquement lors de la session suivante.

Source : Android Police