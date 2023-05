Google Play Games arrive sur PC en France, ce qu’il faut savoir

Google déploie actuellement la version bêta de Google Play Games pour PC, un service qui vous permet de jouer à des jeux Android sur Windows, pour les utilisateurs d'Europe et de Nouvelle-Zélande.

En janvier 2022, Google Play Games sur PC a été lancé en version bêta dans quelques pays sélectionnés, mais la France n’en faisait malheureusement pas partie. En novembre 2022, il a été étendu aux États-Unis et à quelques autres pays. Depuis lors, le service qui permet aux propriétaires de PC de jouer à plus de 100 jeux Android sur leurs machines est resté relativement limité à cette petite liste de pays.

Selon les informations de 9to5Google, l'entreprise a maintenant ajouté une liste de pays pris en charge, dont l'Europe et la Nouvelle-Zélande. Au total, la version bêta de Play Games pour PC est désormais disponible dans 56 pays, dont la France.

Qu’est-ce que Google Play Games ?

Selon Google, la plateforme Google Play Games propose plus de 100 jeux et d'autres sont ajoutés régulièrement au fur et à mesure qu'ils deviennent compatibles avec les PC.

Pour jouer, il faudra tout d’abord respecter une configuration minimale requise, mais pas d’inquiétude, elle n’est pas très exigeante. Vous aurez besoin, au minimum, d'un ordinateur fonctionnant sous Windows 10, d'un disque SSD avec au moins 10 Go de stockage disponible, d'un GPU Intel UHD Graphics 630, d'un CPU à 4 cœurs et d'au moins 8 Go de RAM. En outre, vous devez disposer d'un accès administrateur Windows sur la machine que vous utilisez et activer la virtualisation matérielle.

Pour une meilleure expérience, Google recommande un “GPU de classe jeu” comme le Nvidia GeForce MX450, et “8 cœurs logiques”. Il est à noter que le programme est encore en phase bêta et que ces exigences peuvent donc changer au fil du temps.

Enfin, il convient de souligner que les manettes ne sont actuellement pas prises en charge par Google Play Games pour PC. Les jeux proposés ont été spécialement conçus pour l'utilisation d'un clavier. Donc vous n’aurez pas besoin de matériel supplémentaire pour commencer à jouer.

Notez également que tous les jeux accessibles sur les appareils Android ne seront pas accessibles sur la version bêta pour PC. Pour télécharger Google Play Games, il vous suffit de vous rendre sur le site officiel de Google, à l’adresse play.google.com/googleplaygames, puis de cliquer sur « Télécharger la version bêta ».