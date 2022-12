Game Awards 2022 : Diablo 4, Final Fantasy 16, Street Fighter 6, voici les meilleurs trailers de la soirée

Les Game Awards sont toujours l’occasion pour les studios et éditeurs de dévoiler leurs plus beaux trailers pour les jeux à venir, et la cérémonie d’hier soir n’a pas fait exception. Entre les gros noms comme Diablo 4 et les futures pépites indés comme Eartblade, les joueurs ont largement eu de quoi se mettre sous la dent pour les prochains mois. Nous avons sélectionné pour vous les meilleures annonces de la soirée, celles qu’il ne faut surtout pas rater !

Comme chaque année, les joueurs se sont réunis hier soir devant les Game Awards, la grande messe du jeu vidéo. Sans grande surprise, c’est bien entendu Elden Ring qui a remporté le prix du meilleur jeu de l’année, tandis que God of War : Ragnarök s’est accaparé la majorité des récompenses restantes. On note tout de même la présence rafraichissante du français Stray qui remporte le prix du meilleur jeu indépendant.

Mais les Games Awards ne sont pas qu’une cérémonie de remise de prix. Ce sont aussi et avant tout l’occasion de découvrir de nombreux trailers et annonces en avant-première des jeux les plus attendus du moment. Si vous n’êtes pas resté éveillé jusque tard dans la nuit pour regarder l’événement, on vous propose ici un récap' des plus grosses annonces de la soirée.

Les meilleurs trailers des Game Awards 2022

Diablo IV

On commence fort avec ce qui est sans doute le meilleur trailer de la soirée. Diablo 4 est clairement l’un des jeux les plus attendus de l’année 2023 et Blizzard a décidé de mettre le paquet pour faire monter la hype d’un cran supplémentaire. Pari réussi, avec cette bande-annonce particulièrement sombre. Attention, à ne pas montrer aux plus jeunes.

À lire : Diablo 4 — date de sortie, plateformes, personnages, gameplay, toutes les infos

Star Wars Jedi : Survivor

Autre grand nom du jeu vidéo saison 2023, Star Wars Jedi Survivor a cette fois dévoilé un peu de gameplay. Bien que l’on s’attendait à un peu plus du jeu lui-même, cette nouvelle bande-annonce a de quoi rassurer les plus sceptiques. Rendez-vous le 15 mars prochain.

Final Fantasy XVI

Les Game Awards n’ont pas laissé les fans de JRPG de côté, qui ne sont certainement pas passés à côté de la plus grosse annonce de la soirée pour ce segment : la date de sortie de Final Fantasy 16. Celle-ci aura lieu le 22 juin 2023, et s’accompagne d’un joli trailer pour mieux patienter.

À lire — Final Fantasy 16 : date de sortie, gameplay, exclu, tout savoir sur le jeu de la saga culte

Street Fighter 6

Beaucoup de RPG dans cette sélection pour le moment, mais qu’en est-il des jeux de combat ? Là encore, c’est un pilier du genre qui s’est montré lors des Game Awards, à savoir Street Fighter 6. Le nouvel opus de la licence culte sortira bel et bien le 2 juin 2023, comme l’avaient prédit les rumeurs.

À lire — Street Fighter 6 : date de sortie, gameplay, personnages, tout savoir sur le jeu de combat

Baldur's Gate 3

Les joueurs PC l'attendent de pied ferme, et c'est le moins que l'on puisse. Le 3e opus de la saga de CRPG la plus culte de l'histoire du jeu vidéo a de nouveau montré le bout de son nez au Game Awards, avec en plus une fenêtre de sortie : août 2023. L'attente va être longue.

Death Stranding 2

Que serait une cérémonie des Game Awards sans une apparition de Hideo Kojima ? Ce dernier a malgré tout réussi à nous surprendre en annonçant une suite à son dernier jeu, Death Stranding. Celle-ci s’offre une nouvelle fois un casting 5 étoiles avec le retour de Norman Reedus et Léa Seydoux.

Hades 2

Autre énorme (et excellente) surprise : l’un des meilleurs jeux de 2020 aura lui aussi droit à un second opus. Hades 2 suivra cette fois les aventures de Melinoë, la sœur de Zagreus. Comme son prédécesseur, le jeu sera disponible en early access courant 2023.

Horizon Forbidden West : Burning Shores

Vous n’en avez pas eu assez de Horizon : Forbidden West ? Ça tombe bien, Guerrilla Games vous a concocté une jolie extension qui sortira au cours du mois d’avril prochain. On y apercevra le signe Hollywood qui a visiblement tenu le choc de l’apocalypse.

À lire — Test Horizon Forbidden West : le premier grand open-world de la PS5

Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty

Horizon ne sera pas le seul à avoir à un DLC, puisque CD Projekt RED a enfin dévoilé les premières images de Phantom Liberty, l’extension de Cyberpunk 2077. Avec une surprise à la clé : Idris Elba au casting !

À lire — Cyberpunk 2077 : date de sortie, prix, plateformes et durée de vie

Returnal sur PC

Cela fait des mois que la rumeur circule, c’est désormais officiel. L’excellent Returnal va rejoindre la liste des exclusivités PlayStation à avoir droit à un portage sur PC. Si vous n’avez eu l’occasion de mettre les mains dessus, on ne peut que vous conseiller de vous jeter dessus. Sensations garanties.

Judas

On attendait que Ken Levine, l’un des créateurs du cultissime Bioshock, nous montre enfin son prochain projet. C’est désormais chose faite avec Judas, le premier titre de Ghost Story Games. Pour l’heure, le gameplay semble assez similaire à celui de Bioshock, tandis que l’accent semble de nouveau mis sur la narration.

Earthblade

Earthblade s’annonce d’ores et déjà comme l’un des jeux indés les plus attendus des prochains mois, puisqu'il s'agit du nouveau titre de Extremely OK Games, le studio derrière le grandiose Celeste. Cette fois, exit le platformer est place à des combats dans un univers rempli de magie.

Armored Cores 6 – Fires of Rubicon

Si vous n'avez jamais entendu parler de Armored Cores, vous connaissez certainement au moins le nom de son développeur : From Software. Avant de devenir mondialement célèbre avec Dark Souls et de remporter le prix du meilleur jeu de l'année avec Elden Ring, le studio de Hidetaka Miyazaki a fait ses armes avec cette licence de tir, qui reviendra donc avec un sixième épisode en 2023.