Les Galaxy Buds 2 font à nouveau parler d'eux. Le leaker réputé Evan Blass vient de publier sur Twitter plusieurs modèles 3D animés des prochains écouteurs TWS de Samsung. L'occasion de découvrir leur design, ainsi que plusieurs coloris.

Fin juin 2021, une fuite importante dévoilait de nombreuses informations au sujet des Galaxy Buds 2, les prochains écouteurs TWS (True Wireless Stereo) de Samsung. Prévus pour accompagner le lancement de la Galaxy Watch 4 en août 2021, ces écouteurs embarqueraient la réduction de bruit passive et disposeraient d'un capteur de proximité et deux microphones. En outre, chaque écouteur profiterait d'une batterie de 60 mAh, tandis que le boitier se contenterait lui d'une batterie de 500 mAh.

Pour l'instant, ce sont les seules informations d'ordre technique dont nous disposons sur les Galaxy Buds 2. Elles nous proviennent du site indien 91Mobiles, à l'origine de nombreuses fuites sur les produits Samsung. Et justement, le média indien a récemment dévoilé les coloris supposés des Galaxy Buds 2. Au nombre de quatre, on y retrouverait du blanc, du noir, du mauve et du vert.

Or, le leaker réputé Evan Blass a visiblement obtenu des informations similaires, au regard des trois modèles 3D animés diffusés sur son compte Twitter. En effet, l'insider met en lumière via ses trois GIF le design et les coloris des Galaxy Buds 2, en l'occurrence le blanc, le mauve/violet et le vert.

À lire également : Galaxy Buds Pro – Samsung dévoile une édition limitée en partenariat avec Adidas

Le design des Galaxy Buds 2 se veut très proche des précédents modèles

On découvre également le design de boitier de recharge, qui adopte la forme d'un galet cette fois-ci. On remarque d'ailleurs que la coque extérieure reste blanche, le coloris s'affichant uniquement sur la partie intérieure en plastique. Une idée de design que l'on retrouve chez Google avec les Pixel Buds A, ses écouteurs sans fil lancés début juin 2021.

On distingue ensuite la présence de la prise USB Type-C à l'arrière du boitier, tandis que deux LED présentes à l'intérieur et l'extérieur serviront probablement de témoin de charge. Venons-en ensuite aux écouteurs. Concernant leur design, les Galaxy Buds 2 reprennent certaines lignes des Galaxy Buds Pro et des Galaxy Buds Live, à l'instar de cette forme de haricot.

Ensuite, on remarque la présence de deux microphones sur les écouteurs, qui seront probablement utilisés pour la réduction de bruit active ou bien pour la captation de la voix lors de vos appels. Les broches de charge sont situées sur la partie intérieure des écouteurs. Quoi qu'il en soit, il faudra attendre le prochain Galaxy Unpacked pour en savoir plus sur les Galaxy Buds 2, mais aussi le Galaxy Z Fold 3 sans oublier le Galaxy Z Flip 3.

Source : XDA Developers