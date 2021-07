La Galaxy Watch 4 Classic révèle tous ses secrets. Plusieurs semaines avant l'annonce officielle, un informateur réputé a publié plusieurs vidéos montrant la montre connectée de Samsung sous toutes les coutures. Les séquences mettent en évidence les 3 coloris de la smartwatch.

La Galaxy Watch 4 continue de faire parler d'elle. Alors que la présentation approche à grand pas, Evan Blass, informateur ultra réputé du monde de la technologie, a mis en ligne trois courtes vidéos dédiées à la montre connectée.

Il s'agit visiblement de rendus officiels obtenus grâce à des sources proches de l'industrie. Les trois séquences proposent une vue à 360 degrés de la Galaxy Watch 4 Classic. Aux dernières nouvelles, une édition Active de la Galaxy Watch 4 est aussi dans les cartons de Samsung. Elle s'intitulerait sobrement “Galaxy Watch 4”.

Ces vidéos montrent les 3 coloris de la Galaxy Watch 4 Classic sous toutes les coutures

Comme prévu, Samsung décline la Watch 4 Classic en 3 coloris différents : noir, argent et blanc. Aux dires des précédentes fuites apparues sur la toile, la montre serait aussi proposée dans les tailles suivantes : 42 mm, 44 mm et 46 mm.

Sur les vidéos d'Evan Blass, on découvre un design minimaliste avec des bords aplatis, de nouveaux boutons de navigation (deux boutons sur le côté droit) et un écran Super AMOLED rond. On distingue aussi une molette tournante et des bracelets en silicone amovibles. Il est possible de combiner un bracelet blanc avec un boîtier noir. La montre connectée se veut très différente de la Galaxy Watch 3 mais rappelle à certains égards le design de la Galaxy Watch Active 2.

Pour mémoire, cette nouvelle génération de montres connectées inaugure l'arrivée de One UI Watch, un nouveau système d'exploitation dédié aux montres connectées basé sur Wear OS. Cet OS est le fruit d'un partenariat entre Google et Samsung annoncé lors de la Google I/O de mai dernier.

Samsung annoncera les Galaxy Watch 4 au début du mois d'août 2021. Le géant de Séoul vient d'ailleurs de confirmer officiellement la date de sa prochaine conférence Unpacked. La présentation aura lieu le mercredi 11 août 2021 à 16h, heure de Paris. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.