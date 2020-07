Galaxy Note 20, Fold 2, Tab S7… Samsung dévoile les produits qui seront présentés le 5 août

Samsung va tenir une conférence Unpacked le 5 août prochain. Pendant cette présentation virtuelle, le constructeur coréen va dévoiler ses nouveaux produits phares. Il diffuse aujourd’hui une vidéo nous donnant un aperçu de ces objets dont on connaît déjà tout.

Difficile de garder une certaine attente pour la prochaine conférence Unpacked de Samsung. Cet événement, prévu pour le 5 août prochain, n’aura en effet plus aucune surprise à nous réserver. Les produits ont déjà fuité de partout, et aujourd’hui c’est Samsung lui-même qui confirme les terminaux présentés dans une vidéo.

Dans une courte bande-annonce nous donnant rendez-vous pour la semaine prochaine, la firme nous montre les silhouettes de six produits. Six produits que nous connaissons déjà via des leaks en tout genre. Nous avons, tout à gauche, la nouvelle tablette Galaxy S7, destinée au marché du haut de gamme. Elle serait déclinée en deux versions : une de 11 pouces, et une version S7+ de 12,7 pouces. Toutes deux seraient vendues avec un clavier pour viser le marché du laptop de substitution créé par l’iPad Pro.

Devant, nous avons les Galaxy Buds, écouteurs sans fils de la marque qui ont la particularité d’adopter un design en forme de haricot. Sur la même ligne, nous voyons une montre : la Galaxy Watch 3. Cette itération « luxe » de la smartwatch devra succéder à la Galaxy Watch première du nom. Elle ne se nomme pas Galaxy Watch 2 pour éviter toute confusion avec la Galaxy Watch Active 2.

Le Note 20, la star de la conférence

Ensuite, nous avons un smartphone en deux parties. Il s’agit du Galaxy Fold 2, qu’on suppose être le terminal le plus haut de gamme de Samsung. Il devra améliorer la formule du premier modèle, qui avait introduit l’écran pliable au grand public. Enfin, tout à droite, nous avons le produit le plus important de cette conférence : le Galaxy Note 20. Il serait décliné en deux versions : normale et Ultra. La première serait dotée d’une dalle OLED de 6,7 pouces, tandis que la seconde aurait un écran de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Un modèle « Plus », amélioration du plus petit modèle, serait également au menu.

Reste maintenant qu’à attendre la semaine prochaine pour voir ces produits en action. Enfin.