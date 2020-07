Galaxy Z Fold 2 : Samsung pourrait renommer son prochain smartphone pliable

Le Galaxy Z Fold 2, voilà le nouveau nom potentiel du Galaxy Fold 2. D’après nos confrères du site SamMobile, le constructeur souhaiterait regrouper tous ses prochains smartphones pliables sous l’appellation Galaxy Z, introduite avec le Galaxy Z Flip.

Le Galaxy Fold 2 n’est pas encore officiel et les rumeurs vont bon train à son sujet. Ce lundi 6 juillet 2020, de nouvelles infos sur le Galaxy Fold 2 ont fait surface. Nous avons appris que le smartphone pliable pourrait sortir après septembre 2020, avec un prix affiché à plus de 2000 €. Et en ce milieu d’après-midi, le site SamMobile nous gratifie de quelques informations supplémentaires.

Selon des sources fiables, Samsung s’apprête à revoir l’appellation du Galaxy Fold 2 pour Galaxy Z Fold 2. Cette opération de rebranding (ndlr : repositionnement d’une marque qui s’accompagne généralement d’un changement de nom) a été lancée pour regrouper tous les futurs smartphones pliables de la firme sud-coréenne sous la bannière Galaxy Z.

Un choix logique du constructeur

Les affirmations de SamMobile corroborent avec de précédentes déclarations de Samsung. En février 2020, l’entreprise confirmait déjà que ses smartphones pliables allaient adopter l’appellation Galaxy Z, le Z ayant été choisi car « il communique intuitivement l’idée d’un smartphone pliable qui délivre un sentiment jeune et dynamique ».

Après le lancement réussi du Galaxy Z Flip, il est donc logique que les smartphones pliables à venir adoptent cette appellation, d’autant plus que Samsung a annoncé que plusieurs smartphones pliables verraient le jour en 2020. Après les Galaxy A, les Galaxy J, les Galaxy S et les Galaxy Note, Samsung pourrait donc rajouter une catégorie de plus à son catalogue déjà varié, à savoir les Galaxy Z.

Pour rappel, les dernières informations en date font état d’un lancement des Galaxy Z Fold 2 et Z Flip 5G en septembre 2020 en quantité ultra limitée. En effet, selon le leaker réputé Max Weinbach, la production des écrans en verre Ultra Thin Glass qui recouvrent les deux terminaux ne débutera pas avant le mois d’août. En outre, des ralentissements au niveau de la chaîne de production auraient contraint le constructeur à reporter les lancements.

Source : SamMobile