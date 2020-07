Galaxy Watch 3 : une vidéo de prise en main dévoile la montre connectée de Samsung

La Galaxy Watch 3 s’illustre dans une première vidéo de prise en main. La séquence confirme le design de la montre connectée de Samsung ainsi que la présence de la lunette rotative physique. En parallèle, l’application compagnon officielle a levé le voile sur les contrôles gestuels intégrés à la smartwatch.

La chaîne YouTube TechTalkTV vient de mettre en ligne une première vidéo de prise en main de la Galaxy Watch 3. La vidéo met en scène une version 41 mm de la montre connectée. Comme prévu, Samsung devrait aussi sortir une version 45 mm de la Watch 3. On y aperçoit tout d’abord l’écran AMOLED de 1,2 pouces cerclé d’une lunette rotative physique similaire à celle de la première Galaxy Watch. Néanmoins, on notera que les bordures sont plus fines que sur le précédent modèle de la marque. Enfin, les boutons de la montre ont été retravaillés. La Galaxy Watch 3 ressemble davantage à une montre traditionnelle que n’importe autre production de Samsung.

Découvrez les contrôles gestuels de la Galaxy Watch 3

Samsung vient d’ajouter un plugin dédié à la Watch 3 au sein de l’application Galaxy Wearable, rapporte XDA Developers. Cette application va permettre de configurer la montre connectée depuis son smartphone. En fouillant dans l’application, le média a découvert un aperçu des contrôles gestuels qui seront intégrés.

Pour désactiver les alertes, les réveils ou les appels entrants, il suffira ainsi de faire tourner son poignet. Pour décrocher à un appel via la montre, il faudra serrer puis ouvrir son poing. Ce geste permettra aussi de réaliser rapidement des captures de l’écran de la Watch 3 ou prendre des photos via l’application Camera Controler (qui permet de contrôler à distance l’appareil photo de votre téléphone).

Enfin, la montre est équipée d’une fonction de détection de chute. En cas de chute, la Watch va sonner pendant 60 secondes afin d’alerter des secours à proximité. Ensuite, elle va automatiquement transmettre votre position géographique à vos contacts d’urgence. On trouve une option similaire sur les dernières Apple Watch.

Pour rappel, Samsung devrait dévoiler la Galaxy Watch 3 lors de la conférence Unpacked du 5 août 2020. Dans la foulée, la marque présentera les Galaxy Note 20, le Galaxy Fold 2 pliable, les Galaxy Tab S7 et les Galaxy Buds Live. Aux dernières nouvelles, la Watch 3 serait vendue au prix de départ de 400 dollars. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : XDA