Le Galaxy Z Flip 6 est déjà proposé à prix réduit sur le store officiel Samsung ! Grâce au cumul d'une réduction et d'un bonus de reprise, le smartphone pliable du constructeur coréen bénéficie d'une remise globale de 400 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Ça y est, c'est désormais officiel ! Au cours du Galaxy Unpacked 2024 tenu le mercredi 10 juillet à Paris, Samsung a levé le voile sur son nouveau smartphone pliable, le Galaxy Z Flip 6. Quelques heures après son lancement, le Samsung Galaxy Z Flip 6 fait déjà l'objet d'une offre de précommande très intéressante sur le store officiel.

En effet, jusqu'à ce dimanche 14 juillet inclus, le nouveau smartphone pliable de la firme asiatique qui inclut 256 Go de stockage est vendu au prix de 899 euros au lieu de 1199 euros. La réduction de 300 euros est obtenue grâce au coupon UNPACKZ qui doit être saisi au cours de l'étape du panier. En plus de la remise, il faut savoir que le téléphone est éligible à 100 euros de bonus reprise, quelque soit l’état de l'appareil. Si on prend en compte la réduction et le bonus tarifaire, le Z Flip 6 de la gamme Galaxy est donc au prix de revient de 799 euros maximum.

Le Samsung Galaxy Z Flip 6 et ses points forts

Après avoir présenté le bon plan Samsung, passons désormais aux points forts du Galaxy Z Flip 6. Le successeur du Galaxy Z Flip 5 dispose d'un écran principal Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,7 pouces avec une définition de 1080 x 2640 pixels, et d'un écran secondaire Super AMOLED de 3,4 pouces avec une définition de 720 x 748 pixels. Le smartphone pliable du géant coréen embarque aussi une mémoire vive de 12 Go de RAM, un espace de stockage de 256 Go ou de 512 Go (suivant la version souhaitée), un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, une batterie de 4000 mAh avec la charge rapide à 25W et le système d'exploitation mobile Android 14 lié à une surcouche One UI 6.1.1.

Du côté de l'APN du Galaxy Z Flip 6, on peut trouver un capteur principal de 50 MP (ouverture f/1.8), un capteur ultra grand-angle de 12 MP (ouverture f/2.2) et une caméra selfie de 10 MP (ouverture f/2.2) dédiée aux selfies. Pour terminer, la connectivité se compose notamment de la norme Wi-Fi 6e, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, du GPS, du NFC et d'un port USB Type-C 3.2.