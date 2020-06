Galaxy Z Flip : le capteur photo selfie est une catastrophe selon DxOMark

Le Galaxy Z Flip ne se distingue pas par la qualité de ses selfies. D’après le test de DxOMark, le capteur photo frontal du smartphone à clapet n’est pas de taille face à la concurrence. Le smartphone écope donc de la 19ème place du classement dédié aux meilleurs téléphones pour les mordus des selfies.

Le Galaxy Z Flip, le second smartphone pliable de Samsung, vient de passer sur le banc de test de DxOMark, le laboratoire français spécialisé dans la photographie. « La qualité globale d’image offerte par la caméra avant du Z Flip est assez loin des performances des autres flagships récents que nous avons testés » annonce DxOMark d’entrée de jeu.

Un capteur photo pour les selfies digne d’un smartphone milieu de gamme

Le smartphone écope donc d’une note globale de 83, ex-aequo avec le capteur photo pour les selfies du Galaxy A71, un milieu de gamme au prix de 479 euros. Sur ce terrain, le Z Flip se fait d’ailleurs distancer par de nombreux smartphones d’ancienne génération, comme le Galaxy Note 9, le Pixel 3, le Honor 20 Pro ou le OnePlus 7 Pro.

Dans le détail, le Z Flip hérite d’un score de 86 en vidéo et de 82 en photographie. En photo, DxOMark regrette notamment « des visages flous même à distance réduite », un manque de netteté ou de détails, une balance des blancs capricieuse et des « effets bokeh décevants ». Sur la vidéo, le laboratoire pointe plutôt du doigt les manques de détails en basse lumière, la forte présence de bruit et, encore une fois, de nombreux visages flous même à distance réduite.

« Il existe de bien meilleurs smartphones pour les selfies dans cette gamme de prix » note DxOMark. Pour rappel, le Z Flip est vendu au prix de 1500 euros. Quoi qu’il en soit, on rappellera que le Galaxy Z Flip n’a jamais été vendu comme un photophone de haut vol. Sans surprise, le smartphone se distingue plutôt grâce à son form factor et son écran OLED pliable que par ses capteurs photo. Que pensez-vous du test du laboratoire ? On attend votre avis dans les commentaires.

