Galaxy Z Flip : voici le premier benchmark du smartphone à clapet

Le Galaxy Z Flip dévoile ses performances dans un benchmark sur Geekbench. Cette nouvelle fuite confirme une partie de la fiche technique du smartphone pliable à clapet, dont la présence du SoC Snapdragon 855+ de Qualcomm.

Un benchmark du Galaxy Z Flip vient d’apparaître sur le site de benchmarking Geekbench, rapportent nos confrères de SamMobile ce 3 février 2020. Le smartphone apparaît sous le nom de code « Samsung SM-F700N » et tourne, sans surprise, sous Android 10.

Snapdragon 855+ et 8 Go de RAM : ce benchmark confirme la fiche technique

Comme annoncé, le smartphone est visiblement alimenté par un SoC Snapdragon 855 en lieu et place du Snapdragon 865 qu’on retrouve sur les Galaxy S20 vendus aux Etats-Unis. Le benchmark ne précise pas s’il s’agit du Snapdragon 855 standard (lancé fin 2018) ou du Snapdragon 855+, le chipset dopé pour le gaming. Les dernières fuites tablent en tout cas sur ce dernier.

Pour épauler le SoC, Samsung a décidé d’intégrer 8 Go de mémoire vive. Á titre de comparaison, les Galaxy S20 sont équipés d’un minimum de 12 Go de RAM. Là encore, le smartphone à clapet pèche par une fiche technique nettement moins musclée que les autres flagships de la marque. Pour baisser le prix de vente du Z Flip, Samsung a en effet été contraint de réduire le coût des composants.

Dans ces conditions, le Galaxy Z Flip offre visiblement des performances légèrement inférieures aux Galaxy S20. D’après le benchmark, le smartphone pliable grimpe à un score de 725 en single core et à 2610 en multi core. C’est légèrement inférieur au Galaxy S20+ (Snapdragon 865) apparu sur Geekbench en janvier : 923 en single core et 3267 en multi core. Le Galaxy Z Flip surpasse par contre le Galaxy S20+ version Exynos 990 (427 en single core et 2326 en multi core).

Quoi qu’il en soit, on vous conseille d’attendre d’autres benchmarks pour se faire une idée plus précise de la puissance du smartphone. On ignore en effet si le Z Flip testé est une unité finalisée, prête à la commercialisation, ou une ébauche, dont l’optimisation logicielle n’est pas encore terminée. Les performances finales du Z Flip et des Galaxy S20 risquent en effet de varier. On vous en dit plus dès que possible.

Source : SamMobile