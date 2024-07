Précommande Galaxy Watch 7 et Ultra : où acheter les montres connectées Samsung au meilleur prix ?

Samsung renouvelle ses montres connectées. En 2024, la marque lance deux modèles distincts : la Galaxy Watch 7 d'une part, ainsi qu'une Galaxy Watch Ultra qui s'attaque frontalement à l'Apple Watch Ultra. On vous dit où et à quel prix acheter les deux nouvelles montres.

Cette année, Samsung adopte une toute nouvelle approche pour ses montres connectées. Sans surprise, nous avons une nouvelle Galaxy Watch 7 qui est une évolution de la Watch 6 de l'année dernière. Mais Samsung ne propose pas de version Pro ou “Classic” cette fois-ci. À la place, on a plutôt une nouvelle Galaxy Watch Ultra dont le positionnement n'est pas tout à fait inédit.

La montre s'inspire en effet de la Watch Ultra d'Apple. Elle vise ainsi un public différent : celui des amateurs de sports extrêmes et des plongeurs. Ou plus généralement, il s'adresse à ceux qui veulent une montre plus atypique avec une finition en titane et une plus grande résistance.

Où et à quel prix acheter la Galaxy Watch 7 ?

La nouvelle Galaxy Watch 7 est en précommande à partir de 319,99 €, soit au même prix que son prédécesseur. Samsung la propose en deux tailles : 40 mm et 44 mm. L'utilisateur a aussi le choix entre une version Bluetooth et une BT + 4G.

La Watch 7 est par ailleurs disponible en trois coloris : blanc (crème), argent et kaki selon la taille choisie. Nous avons donc 8 variantes pour la nouvelle montre connectée de Samsung dont la précommande s'étend jusqu'au 24 juillet 2024, sa date de sortie. Pendant cette période, Samsung et ses partenaires vous offrent un second bracelet.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA GALAXY WATCH 7 CHEZ SAMSUNG

Où acheter la Galaxy Watch Ultra et à quel prix ?

La nouvelle Galaxy Watch Ultra est disponible à 699,99 €. Elle est ainsi 200 € moins cher que sa concurrente de chez Apple. La montre est proposée en une seule taille de 47 mm et elle est compatible eSIM (4G). Vous avez le choix entre trois coloris : argent, blanc et gris.

La Galaxy Watch Ultra est précommande jusqu'au 24 juillet 2024. Là aussi, Samsung et ses partenaires vous offrent un second bracelet pour tout achat de la montre connectée durant la période de précommande.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA GALAXY WATCH ULTRA CHEZ SAMSUNG

Les caractéristiques des Galaxy Watch 7 et Watch Ultra

On commence par la montre grand public. La Galaxy Watch 7 est une évolution de la Watch 6 de l'année dernière. Pas de changement radical cependant. La nouvelle montre garde les fondamentaux sur le plan esthétique, mais dispose d'un nouveau processeur gravé en 3nm.

Samsung y a aussi intégré un nouveau capteur BioActive qui passe de 5 à 13 LED. En termes simples, cette avancée permet à la montre d'offrir des indicateurs de santé plus précis : tension artérielle, fréquence cardiaque, qualité du sommeil, oxygène du sang, ou encore les niveaux de stress.

Par ailleurs, La Galaxy Watch 7 dispose d'un nouveau GPS double fréquence qui offre un meilleur niveau de géolocalisation. Samsung promet également une bien meilleure autonomie pour sa nouvelle montre connectée. On attend tester tout ça très prochainement.

Enfin, pour ceux qui préfèrent la Galaxy Watch Ultra, son design est assez proche de celui de l'Apple Watch Ultra, mais avec un format un plus arrondi. En dehors de son design et de son boîtier en titane, ses caractéristiques sont très semblables à celles de la Galaxy Watch 7.

On note également qu'elle est certifiée ATM10 contre ATM5 pour la Watch 7. En d'autres termes, la Galaxy Watch Ulra est beaucoup plus adaptée pour les amateurs de natation et de plongée sous-marine.