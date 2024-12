Si vous voulez vous offrir la Galaxy Watch 6 pour Noël, sachez que c'est le bon moment pour en profiter ! À l'occasion d'une vente flash, Amazon propose le modèle 44 mm de la montre connectée Samsung sous les 150 euros seulement.

À deux semaines du coup d'envoi des fêtes de fin d'année, Amazon vous permet d'avoir la Galaxy Watch 6 à un très bon prix. Disponible en deux coloris au choix et son modèle 44 mm, la montre connectée Samsung fournie avec un chargeur secteur est à 149 euros grâce au coupon GW6DECEMBER. Pour information, le code promotionnel réservé aux membres Prime du site e-commerce doit être saisi lors de l'étape de la commande.

Dévoilée en même temps que la version Classic, la Watch 6 de la gamme Galaxy associée au deal Amazon est une montre qui possède un écran tactile Super AMOLED de 1,47 pouce avec une définition de 480 x 480 pixels. L'objet connecté embarque aussi un processeur Exynos W930, un espace de stockage de 16 Go, une mémoire vive de 2 Go de RAM, la technologie sans fil Bluetooth 5.3 et le système d'exploitation mobile Wear OS 4 avec une surcouche One UI 5 Watch. Protégée contre la poussière et étanche jusqu’à 50 mètres, la Galaxy Watch 6 est alimentée par une batterie de 300 mAh qui lui donne la possibilité d'être autonome au cours d'une durée maximale de 40 heures.

Concernant les principales fonctionnalités de la montre connectée, on retrouve essentiellement le capteur de foulée, diverses notifications, la boussole, l'affichage des calories dépensées, la cardio fréquencemètre, le chronomètre, le coach intégré, la distance parcourue, le GPS intégré, le haut-parleur, l'indication IMC, le suivi du sommeil ou bien encore le thermomètre. Plus de renseignements sur notre article consacré au test de la Samsung Watch 6.