Galaxy Watch 5 Pro : grosse baisse de prix sur la montre connectée de Samsung

La Samsung Galaxy Watch 5 Pro de 46 mm fait l'objet d'une grosse remise sur Amazon. Son prix passe de 470 € à seulement 279 € grâce à un coupon de réduction de 50 € associée à une offre de remboursement.

La Galaxy Watch 5 Pro, la plus récente et la plus avancée des montres connectées de Samsung est à un très bon prix sur Amazon, à quelques jours du lancement des soldes d'été. N'attendez pas plus longtemps si vous cherchez LA bonne affaire sur une montre connectée haut de gamme.

Au lieu de 469,99 €, la Galaxy Watch 5 Pro (45 mm) vous revient en effet à seulement 279 €, ce qui correspond à une réduction de 40%. Vous réalisez une économie de 191 €. La montre connectée Samsung est affichée à 399,99 €, mais Amazon propose un coupon de 50 € en ce moment. N'oubliez donc pas de cocher la case du coupon juste en dessous du prix pour profiter de cette réduction immédiate.

Et comme si cela ne suffisait pas, Samsung propose une offre de remboursement sur la Galaxy Watch 5 Pro. Le montant remboursé est de 70 € et l'offre est valable jusqu'au 25 juin 2023. On vous invite à consulter les détails de l'ODR de Samsung. Quant au coupon de réduction de 50 €, il faudra en profiter pendant que c'est encore possible, car l'offre ne restera pas valable pendant longtemps.

Galaxy Watch 5 Pro : la meilleure montre connectée Samsung du moment

La Galaxy Watch 5 Pro est une montre connectée au design classique. Vous pouvez donc l'utiliser aussi bien pour ses fonctions connectées qu'en tant qu'accessoire de mode. La version en promotion dispose d'un boîtier de 45 mm, avec une lunette rotative virtuelle et non physique. L'écran Super AMOLED de la montre est d'un format de 1,36 pouce (450 x 450 pixels) et il est protégé par du verre saphir, 2 fois plus résistant que celui de la Watch 4 Classic. De plus, la Galaxy Watch 5 Pro est une montre étanche bénéficiant d'une certification IP68.

Venons-en aux fonctionnalités de la Galaxy Watch 5 Pro dont voici notre test. Elle elle dispose de plusieurs capteurs de suivi, notamment pour la fréquence cardiaque, le taux d'oxygène dans le sang, la qualité du sommeil ou encore la température corporelle. Sans oublier les traditionnels baromètre, boussole et gyroscope. La montre dispose aussi d'un GPS intégré et d'un capteur pour ECG. Elle offre jusqu’à 80 heures d'autonomie.