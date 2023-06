Grosse réduction sur la tablette Xiaomi Mi Pad 5 11 pour les Promos d’été chez AliExpress

Pendant quelques jours chez AliExpress, vous pouvez profiter d'une tablette Xiaomi Mi Pad 5 11 à prix cassé ! Elle passe même sous la barre des 300€. On vous en dit plus ci-dessous.

Pendant les Promos d'été chez AliExpress, vous pouvez profiter d'une multitude d'offres exceptionnelles. Et parmi elles, on a trouvé une tablette Xiaomi à prix mini exceptionnellement : la Xiaomi Mi Pad 5 11 disponible pour 262,99€ au lieu de 319€ !

Comment profiter de l'offre ? Il vous suffit de vous rendre chez AliExpress avant la fin des Promos d'été le 19 juin prochain à 8h59.

La tablette Xiaomi Mi Pad 5 11 : une tablette performante et fluide

Pour moins de 300€, la tablette Xiaomi Mi Pad 5 11 vous permet de profiter d'un appareil puissant et utile sans vous ruiner. Fait rare dans cette gamme de prix, elle propose en effet un processeur Snapdragon 860 Octa Core avec 6Go de RAM et un taux de rafraîchissement de 120Hz. Elle est ainsi fluide et peut vous permettre de travailler, regarder du streaming ou encore jouer à des jeux en ligne sans problème.

Sur sa fiche technique, on trouve également un écran de 11 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 px et une qualité WQHD+. Vous profitez ainsi de tous vos contenus dans les meilleures conditions.

En prime, elle intègre une batterie de 8720 mAh pour tenir plusieurs jours sans problème. Enfin, on note son capteur arrière de 13Mp et sa caméra avant de 8Mp pour satisfaire tous les passionnés de photographie.

Les Promos d'été AliExpress : c'est quoi ?

Les Promos d'été, c'est une grande période de promotions chez AliExpress qui dure jusqu'au 19 juin prochain à 8h59 pendant laquelle AliExpress propose notamment :

Jusqu'à -70% de réduction sur de nombreux produits

Les frais de livraison gratuits

-4€ de remise immédiate dès 30€ d'achat (max 12€ de réduction)

L'enseigne propose également plusieurs codes promo pour faire descendre encore un peu plus ses prix :

FR15 pour 15€ de remise dès 120€ d’achat

FR25 pour 25€ de remise dès 200€ d’achat

FR45 pour 45€ de remise dès 300€ d’achat

FR70 pour 70€ de remise dès 450€ d’achat

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.