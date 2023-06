Plus simple et plus sûr : sécurisez votre domicile avec la serrure connectée biométrique WELOCK TOUCH 41

Une serrure connectée pilotable depuis une application sur smartphone, qui se déverrouille par biométrie via vos empreintes digitales, compatible avec tous les types de portes et facile à installer, telle est la proposition de WELOCK avec la TOUCH 41. Découvrez comment cette serrure intelligente peut simplifier votre quotidien et rendre l’accès à votre domicile plus sécurisé.

Les serrures de porte classiques sont à la fois peu pratiques et offrent une sécurité toute relative. Lorsque vous emménagez dans un nouvel appartement ou une nouvelle maison par exemple, rien ne vous garantit que des exemplaires de vos clés ne se baladent pas dans la nature. Une solution est de faire changer la serrure par un professionnel, mais cette opération est coûteuse et vous devez continuer à transporter et garder vos clés toujours auprès de vous, ce qui n’est pas des plus commodes.

Pour allier fiabilité, praticité d’usage et facilité d’installation, vous pouvez considérer la pose d’une serrure connectée et biométrique sur votre porte. Le modèle TOUCH 41 de la marque WELOCK est justement un produit très pertinent. Il permet de donner accès à votre logement à vos enfants, aux grands-parents, aux amis qui viennent s’occuper des plantes, du chat ou du chien durant vos absences, aux baby-sitters, et ce en toute simplicité, sans avoir à fournir de clés à tout le monde. Si vous louez votre logement, un tel système est également beaucoup plus pratique pour gérer les entrées et les sorties de vos locataires.

Votre doigt ou un badge plutôt qu’une clé pour entrer chez vous

Oubliez les clés qui prennent de la place dans vos poches ou dans vos sacs et qui se perdent bien trop facilement, la serrure WELOCK TOUCH 41 offre plusieurs options de déverrouillage bien plus agréables à utiliser au quotidien. La première possibilité est le déverrouillage biométrique par empreinte digitale : posez tout simplement votre doigt sur le scanner prévu à cet effet pour déverrouiller la serrure et accéder à votre domicile. Le lecteur d’empreintes reconnait la vôtre en 0,5 seconde en déverrouille votre porte en 1 seconde, bien plus rapide que de chercher votre clé et la tourner dans la traditionnelle serrure à garnitures.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 empreintes digitales dans le système pour permettre l’accès au logement à tous les membres de votre famille et à vos amis proches. Trois empreintes peuvent être associées aux privilèges d’administrateur pour contrôler les fonctions de la serrure.

Une autre manière de déverrouiller la serrure connectée est par carte RFID, reposant sur le même système que les badges d’entreprise sans contact. Jusqu'à 20 cartes RFID peuvent être jumelées à une serrure, et trois sont incluses avec l’achat de la WELOCK TOUCH 41. Il suffit d’approcher sa carte de la serrure pour la débloquer et être en mesure d’ouvrir la porte, ce qui est là encore plus pratique que d’utiliser une clé, surtout que les badges se glissent facilement dans un portefeuille, une coque de smartphone…

Enfin, vous pouvez également déverrouiller (ou verrouiller) la serrure à proximité ou à distance depuis l’application mobile pour smartphone, disponible gratuitement sur le Play Store d’Android et l’App Store sur iPhone. De plus, l’app permet d’être averti et de vérifier qui entre à l’intérieur de votre domicile et quand.

Une serrure biométrique et connectée facile à installer

Vous n’avez pas besoin de faire appel à un professionnel ou au bricoleur de votre famille pour mettre en place la serrure WELOCK TOUCH 41 sur votre porte, la procédure d’installation est à la portée de n’importe qui. Il vous faut seulement remplacer le cylindre de la serrure, sans besoin de changer le corps de la serrure d'origine, une manipulation qui ne nécessite pas de percer ou de forer et peut être réalisée en moins de cinq minutes. Le cylindre de serrure est de standard européen et s’installe dans n'importe quelle porte présentant une épaisseur comprise entre 55 et 100 mm, soit à peu près toutes les portes de maison ou d’appartement du marché. Le produit est pensé pour ajuster la poignée du cylindre à votre convenance, pour une utilisation gauche ou droite.

En acier inoxydable avec alliage de zinc, la serrure connectée dispose d’une protection électrostatique jusqu'à 30 000 volts. Elle est aussi certifiée IP65, garantissant sa résistance aux éclaboussures, aux poussières et aux intempéries, et est capable d’endurer des températures extrêmes allant jusqu’à -10 °C et 60 °C. Elle n’est par contre pas prévue pour les portes extérieures de jardin : la WELOCK TOUCH 41 doit être installée uniquement sur les portes avec toiture.

Cette serrure biométrique se distingue par sa fiabilité, supportant jusqu'à 10 millions d'opérations de fermeture. Pour une question de sécurité, elle permet d’ouvrir la porte de l’intérieur en toutes circonstances, afin notamment que vous puissiez évacuer votre logement le plus vite possible en cas d’incendie. Un affichage OLED situé à côté du lecteur d’empreintes fournit des informations telles que l'état de la batterie, les paramètres et les alertes.

La serrure WELOCK TOUCH 41 fonctionne avec trois piles AAA, dont un lot permet de verrouiller et déverrouiller la porte jusqu'à 8 000 fois. À raison d’une dizaine d’ouvertures et de fermetures par jour, vous bénéficiez donc de plus d’un an d’autonomie. Vous n’avez donc pas à remplacer ou recharger vos piles trop fréquemment, un souci en moins à gérer ! Les piles de votre serrure sont à court d’énergie et vous n’avez pas tout de suite de piles de rechange sous la main ? Vous pouvez utiliser une batterie externe ou un chargeur portable en USB pour l’alimenter le temps de trouver de nouvelles piles. Pas d’inquiétude, la serrure ne peut pas être déverrouillée quand elle n’est pas alimentée, l’accès à votre domicile est donc constamment sécurisé.

50 euros de réduction en ce moment

La serrure connectée et biométrique WELOCK TOUCH 41 est disponible au prix de 189 euros TTC. Si vous commandez depuis le site officiel du fabricant, vous obtenez deux avantages :

Une réduction de 50 euros appliquée immédiatement avec le code promo PHONANDROID à appliquer au panier, qui fait passer le tarif du produit à seulement 139 euros.

à appliquer au panier, qui fait passer le tarif du produit à seulement 139 euros. La livraison est gratuite et l’expédition provient d’un entrepôt situé au sein de l’Union européenne pour un envoi rapide et éviter les problèmes de taxes douanières.

WELOCK propose aussi un support client réactif et efficace pour vous aider à résoudre d’éventuels problèmes.

