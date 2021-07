Galaxy Watch 4 : sortie le 27 août 2021, Amazon confirme !

Une fuite récente a confirmé le prix et la date de sortie de la Galaxy Watch 4 et de sa variante Classic, quelques semaines seulement avant l’événement Unpacked de Samsung. Voici les dernières infos.

Samsung organisera son événement Unpacked le 11 août et les fans de la marque attendent les nombreux produits que l’entreprise doit lancer à cette occasion. Mais les surprises risquent d’être moins nombreuses que prévu aux vues des fuites qui se multiplient.

Alors que l’on avait déjà découvert les premières images officielles de la montre de la Galaxy Watch 4 et de sa variante Classic, une fuite récente publiée par Amazon Canada révèle leur date de sortie et leur prix. Même si la Galaxy Watch 4 et la Classic ont déjà été retirées de la boutique en ligne, WinFuture a pu recueillir plusieurs informations divulguées par erreur.

GALAXY WATCH 4 : LES DÉTAILS RÉVÉLÉS

Samsung lancera la Galaxy Watch 4 en deux tailles, 40 et 44 millimètres, tandis que la Galaxy Watch 4 Classic sera disponible en versions 42 et 46 millimètres. Dans les deux modèles, les variantes les plus grandes intégreront un écran de 1,36 pouce, et la Classic arrivera avec une couronne rotative. En ce qui concerne le système d'exploitation, Amazon Canada mentionne le “Google Wear OS“.

Les autres spécifications confirmées par la publication sont le GPS intégré, l'analyse de la composition corporelle et les moniteurs d'oxygène sanguin, de fréquence cardiaque et de sommeil. Les nouvelles smartwatches de Samsung comprendront également une batterie de 361 mAh.

Selon Amazon, la Galaxy Watch 4 de 40 millimètres sera la version la plus accessible et sera disponible pour 309,85 dollars canadiens (210 euros). La variante la plus chère sera la Classic de 46 millimètres, vendue à 463,88 dollars canadiens (314 euros). En ce qui concerne le lancement et l'expédition aux acheteurs, la boutique en ligne a indiqué la date du 27 août, du moins au Canada. Il faudra attendre de voir si la disponibilité est similaire sur les autres marchés.

Les nouvelles smartwatches Galaxy Watch 4 de Samsung n'arriveront pas seules lors de l'événement Unpacked. Des nouvelles sont attendues en ce qui concerne les smartphones Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3. Enfin, les Galaxy Buds 2 devraient également faire leur apparition, après avoir été eux aussi victimes de fuites révélant le design des écouteurs grâce à des modèles 3D.