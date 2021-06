Galaxy Buds2 : prix, date de sortie, couleurs… une fuite dévoile tout

Une nouvelle fuite dévoile de nombreuses informations sur les Galaxy Buds2, prochains écouteurs TWS de Samsung. La date d’officialisation serait identique à celle de la Galaxy Watch 4, soit en août 2021. Les écouteurs seront positionnés au même prix de lancement que les Galaxy Buds+. Et Samsung déclinerait ces écouteurs en quatre couleurs.

En mars dernier, nous rapportions dans nos colonnes que la prochaine montre connectée de Samsung fonctionnerait sur Wear OS, le système d’exploitation pour objets connectés de Samsung. Il aura fallu attendre plusieurs mois avant d’obtenir une confirmation officielle de l’information. Elle n’est venue qu’en mai 2021, à l’occasion de la conférence Google I/O. Durant celle-ci, Google a confirmé le partenariat avec Samsung autour de la nouvelle version de Wear OS qui équipera donc la Galaxy Watch 4.

Lire aussi – Galaxy Watch 4 : Samsung dévoile l’interface One UI Watch basée sur Wear OS

À l’occasion de la même fuite de mars 2021, nous rapportions également que la montre connectée serait logiquement accompagnée d’un autre accessoire : les Galaxy Buds2. Il s’agit des prochains écouteurs true wireless stéréo (TWS) de Samsung (les cinquièmes plus précisément, après les Buds, les Buds Live, les Buds+ et les Buds Pro). Une nouvelle indiscrétion en provenance du site indien 91Mobiles confirme que les deux accessoires arriveront en France. Et leur lancement est attendu en août 2021. Ce qui paraît logique.

Les Galaxy Buds2 coûteront au moins aussi cher que les Galaxy Buds+

Le prix des Galaxy Buds2 est lui aussi relativement logique. Le même site indien explique que les Buds2 seront proposés au même prix que les Buds+, voire un peu plus cher. Aux États-Unis, ces derniers étaient vendus à 149 dollars à leur lancement. Et les Buds2 se positionneraient entre 149 et 169 dollars. Rappelons que les Buds+ ont été lancés en France à 169 euros. Ce qui veut dire que les Buds2 pourraient être vendus entre 169 et 189 euros.

Dernière information dévoilée par le site indien : les coloris. Samsung en a prévu quatre pour le lancement. Il y aura bien sûr noir et blanc, deux couleurs assez classiques. Il y aura également le mauve et le vert. Rappelons que les Buds2 devraient être des écouteurs TWS avec réduction de bruit passive. Ils disposeraient d’un capteur de proximité et deux microphones. Ils embarqueraient chacun une batterie de 60 mAh, tandis que le boitier profiterait d’une batterie de 500 mAh.

Source : 91Mobiles