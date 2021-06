Galaxy Z Fold 3 : lancement dès août 2021, pas de retard chez Samsung

La date de sortie du Galaxy Z Fold 3 se précise. Selon un fournisseur de Samsung, le smartphone pliable devrait être en vente dans le courant d’août, voire septembre 2021. Cela correspond à l’ancienne fenêtre commerciale des Galaxy Note que la firme coréenne pourrait abandonner cette année au profit des Fold.

Concevoir un produit aussi complexe qu’un smartphone demande beaucoup de ressources à toutes les marques. Même si certaines sont capables de produire plusieurs composants en interne, aucun n’est capable de se passer de certains fournisseurs. Des fournisseurs qui sont, dans une certaine mesure, au courant des prochains produits, puisque leurs pièces détachées vont les équiper. Samsung, l’un des plus importants fabricants dans le monde de composants, n’échappe pas à cette règle.

Lire aussi – Galaxy Z Flip 3, Z Fold 3 : une pluie d’infos officielles vient de fuiter via leur certification

Et quand Samsung choisit un fournisseur pour ses Galaxy, celui-ci doit être capable d’absorber les volumes demandés par Samsung. Ce ne sont pas quelques milliers de pièces qui sont produites par Samsung. Ce sont des millions d’exemplaires. Les fournisseurs sont donc de grandes entreprises, parfois cotées en bourse. Et qui dit bourse dit investisseur et communication financière. Quand une entreprise cotée communique ses prévisions à ses actionnaires, elle évoque ses contrats, dévoilant au passage quelques secrets.

Un fournisseur de Samsung dévoile la période de lancement du Galaxy Z Fold 3

Et c’est ce qu’il s’est passé cette semaine. S-Connect est une entreprise coréenne, cotée à la bourse de Séoul. Pour Samsung, S-Connect travaille notamment sur certains composants destinés aux charnières des smartphones pliables de la marque. Elle a récemment annoncé ses actionnaires qu’elle travaille sur deux autres produits : le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3, dont les prix ont récemment fuité.

Selon les informations communiquées par S-Connect, Samsung devrait démarrer la commercialisation du Galaxy Z Fold 3 soit en août 2021, soit le mois suivant. Le Galaxy Z Flip 3 devrait également être lancé durant cette période. Il est intéressant de noter que cette période correspondait, les années précédentes, à la fenêtre de lancement des Galaxy Note. Une rumeur affirme que Samsung pourrait faire l'impasse sur le Note de 2021 faute de composants.

Source : PhoneArena