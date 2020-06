Galaxy Watch 3 : Samsung compte bien équiper la montre d’un ECG et d’un tensiomètre

Une nouvelle fuite révèle que la Galaxy Watch 3 de Samsung serait équipée de nouveaux capteurs biométriques, dont un électrocardiogramme comme l’Apple Watch, et d’un tensiomètre pour la pression artérielle. Hormis ces deux nouveautés, la nouvelle montre connectée, qui devrait être présentée en juillet, ne devrait pas profiter d’autres nouveautés significatives.

Samsung présentera dans quelques semaines sa nouvelle montre connectée appelée par les rumeurs Galaxy Watch 3. La présentation, conjointe à celle des nouveaux Galaxy Buds, aurait lieu au mois de juillet, quelques semaines avant la conférence Unpacked du Galaxy Note 20 et du Galaxy Fold 2. En attendant, les indiscrétions se chargent de dévoiler les principaux secrets de cet accessoire qui se voudra être l’une des meilleures alternatives à l’Apple Watch.

La dernière de ses indiscrétions provient de SamMobile. Le site indien a dévoilé une grande partie de la fiche technique de la Galaxy Watch 3, confirmant que les principales nouveautés seront biométriques. En effet, la future montre de Samsung serait équipée d’un électrocardiogramme, équipement que vous retrouvez aussi sur l’Apple Watch Series 4 et Series 5, et d’un tensiomètre, lequel sert à mesurer la pression artérielle. Le tensiomètre serait intégré au cardiofréquencemètre. La présence de ces deux capteurs n’est pas une surprise, puisqu’elle a fait l’objet de diverses rumeurs ces derniers mois.

Une fiche technique proche de celle de la Galaxy Watch Active 2

Selon SamMobile, le reste de la fiche technique est relativement proche de la Galaxy Watch Active 2. Elle se décline elle aussi en deux tailles d’écran circulaire (avec écran rotatif) : 1,2 pouce et 1,4 pouce. La taille des boitiers est de 41 mm et 45 mm, respectivement. Ce boitier, en acier inoxydable ou en titane, est certifié IP68 (poussière et eau) et MIL-STD-810G (température, pression, choc, radiation). Du verre minéral de chez Corning protègerait les dalles tactiles.

À l’intérieur, vous retrouvez une batterie de 247 mAh et de 350 mAh, respectivement, sans changement ici aussi. Côté stockage, les deux versions seraient équipées de 8 Go embarqués pour de la musique et des applications, information fuitée en février dernier. C’est deux fois plus que la Galaxy Watch Active 2. Les deux tailles de montre se déclinent en version Bluetooth seul ou Bluetooth avec LTE (avec support du GPS). Là encore, très peu de changement vis-à-vis de la Galaxy Watch Active 2. Enfin, la Galaxy Watch 3 serait équipée de 1 Go de mémoire vive et tournerait sous Tizen OS 5.5.

