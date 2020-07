Galaxy Watch 3 : un premier unboxing dévoile la montre connectée avant l’heure

La Galaxy Watch 3 sera présentée le 5 août prochain lors de l’événement Unpacked de Samsung. Alors que la montre n’a même pas encore d’existence officielle, elle a déjà le droit à un unboxing vidéo.

La Galaxy Watch 3 n’existe pas. Du moins, pas officiellement. Cependant, cela ne l’empêche pas d’avoir le droit à sa première vidéo d’unboxing. Le Youtubeur The Mobile Central a en effet mis la main sur un modèle en amont de l’annonce et en a fait une petite vidéo.

C’est la version 41 mm qui est présentée ici avec son écran 1,2 pouces, en version bronze (SM-R850). The Mobile Central la déballe de sa boîte et nous montre les premières minutes avec la montre. Plus intéressant, il la compare avec les autres modèles du marché, comme l’Apple Watch, ou encore la Gear S3 Edition et la Galaxy Watch première du nom.

Difficile de se prononcer sur cette montre à partir d’une vidéo, mais la qualité semble être au rendez-vous, surtout au niveau des matériaux utilisés. Le design est également plus fin que sur le modèle précédent. On peut aussi y voir comment le cadran fait son grand retour pour la navigation, ainsi que le fonctionnement de l’OS, qui reste dans la lignée de ce qu’on connaissait déjà. En revanche, pas de démonstration de la reconnaissance gestuelle, qui fera la particularité du produit.

Notons que The Mobile Central passe la montre au poignet et le bracelet semble un peu juste. Il suppose ainsi que ce modèle est réservé avant tout à un public féminin.

Samsung va présenter cinq produits la semaine prochaine.

Ce n’est pas la première fois que la Watch 3 apparaît dans une vidéo. Un autre Youtubeur avait fait une prise en main pas plus tard qu’hier, nous dévoilant un peu le produit. La montre n’aura décidément plus rien à présenter lors de son annonce.

Samsung va tenir sa conférence Unpacked le 5 août prochain. Cet événement virtuel sera l’occasion pour le constructeur de dévoiler cinq nouveaux produits. La Galaxy Watch 3, bien entendu, mais également la Galaxy Tab S7, les Galaxy Buds Live, le Galaxy Fold 2 ainsi que le Galaxy Note 20, la vraie star de la conférence. Nous suivrons bien entendu la présentation en direct sur Phonandroid.