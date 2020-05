Galaxy Tab S7 : la première tablette 5G et WiFi 6 du marché se dévoile

Samsung prépare le lancement prochain de sa prochaine tablette Galaxy Tab S7. Elle devrait être dans la lignée des précédents modèles, mais aurait la particularité d’être compatible 5G. Elle disposerait également du Wifi 6.

Les tablettes ne sont plus à la mode, mais cela n’empêche pas Samsung de continuer à miser sur le format. Le constructeur sud-coréen prépare en effet la Galaxy Tab S7, qui devrait être annoncée d’ici peu. En effet, le terminal a reçu la certification de l’organisme Wi-Fi Alliance, qui s’il ne nous donne pas beaucoup d’informations sur les caractéristiques du terminal, nous renseigne tout de même d’une fonctionnalité importante : la Galaxy Tab S7 sera compatible 5G.

A lire aussi – Test de la Galaxy Tab S6 : une tablette Android très convaincante

La Tab S7 serait également le premier terminal à offrir à la fois une compatibilité 5G et Wifi 6. Nous n’en savons beaucoup plus sur la tablette, si ce n’est quelques informations issues de rumeurs. Sammobile affirme par exemple qu’elle serait déclinée en deux modèles : l’un de 11 pouces et l »un de 12,4 pouces, de la même manière que l’iPad pro d’Apple (11 pouces et 12,9 pouces). Comme les précédents modèles, les Galaxy Tab S7 devraient être équipées d’écran AMOLED sans bords, et d’un processeur Qualcomm Snapdragon 865 selon GizChina.

Une présentation en août ?

La pandémie de coronavirus a bousculé les plans des constructeurs. La Galaxy Tab S7 étant maintenant certifiée, la question de la présentation se pose donc. Samsung va tout de même organiser un événement en août. Une conférence virtuelle pendant laquelle pourrait apparaître la tablette. Deux autres terminaux très attendus pourraient également pointer le bout de leurs nez. Le premier serait le Galaxy Fold 2, qui miserait sur son grand écran pliant pour séduire. L’autre produit serait le Galaxy Note 20. Décliné lui aussi en deux versions, il a déjà fuité à moult reprises, et nous savons même à quoi il va ressembler.

La Galaxy Tab S7 pourrait donc être l’invitée surprise de cette conférence. Un produit qui continue d’occuper un marché des tablettes qui n’a de cesse de diminuer au fil des années.

Source : Sammobile