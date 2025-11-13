Galaxy S26 : Samsung pourrait frapper fort côté photo grâce à une RAM plus rapide

Les spéculations sur la série Galaxy S26 vont bon train. Selon les dernières rumeurs, la prochaine série de smartphones haut de gamme de Samsung pourrait connaître un véritable gain de puissance grâce à une RAM plus rapide qui devrait offrir de nombreuses améliorations côté photo.

Bien que la date de présentation n’ait pas encore été officiellement annoncée par Samsung – et que les rumeurs se contredisent entre elles –, la série Galaxy S26 continue de faire parler d’elle : choix controversé du constructeur pour le Galaxy S26 Ultra qui pourrait diviser les utilisateurs, design et fiche technique du Galaxy S26+, informations contradictoires quant aux performances… Les sujets de spéculations ne manquent pas.

La dernière fuite en date concerne la RAM et on la doit au leaker UniverseIce. Sur son compte X (anciennement Twitter), il indique que toute la série Galaxy S26 – et pas seulement le modèle Ultra – devrait être équipée d’une RAM LPDDR5X offrant une bande passante de 10,7 Gb/s — soit une mémoire 25 % plus rapide que celle utilisée dans la gamme Galaxy S25.

La série Galaxy S26 devrait profiter d’une mise à niveau de la RAM qui améliorerait sans conteste vos photos

Ce n’est pas la seule information donnée par UniverseIce : il précise que cette mémoire est la plus performante actuellement produite en masse et que la capacité de base sera de 12 Go – soit la même que l’an dernier. Mais le « à partir » suggère que le constructeur pourrait également proposer une version 16 Go de RAM avec 1 To de stockage pour le Galaxy S26 Ultra – comme pour le Galaxy Z Fold 7, où la configuration la plus haut de gamme bénéficie de plus de RAM.

Au-delà d’une consommation d’énergie réduite et d’une meilleure gestion thermique, cette mémoire à bande passante plus élevée devrait offrir à la gamme Galaxy S26 une série d’améliorations non négligeables sur la partie photo, notamment en comparaison avec le Galaxy S25 Ultra selon nos confrères de SamMobile :

Des couches d’IA plus profondes,

U ne réduction du bruit améliorée se traduisant par des photos nocturnes avec des détails plus nets, une meilleure clarté et moins d’artefacts ,

ne se traduisant par des , Une meilleure fluidité dans le changement en tre les différents capteurs photo ,

, Une meilleure stabilité de l’ aperçu dans la fenêtre de visée,

dans la fenêtre de visée, Une plus grande rapidité de traitement d’image,

Moins d’erreurs pendant la capture de portraits de sujets en train de bouger ,

pendant la capture de , Moins de chutes de framerate lors de l’enregistrement d’une vidéo,