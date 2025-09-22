Le Galaxy S26 Ultra serait équipé d’une toute nouvelle génération d’écran, à quoi faut-il s’attendre ?

L'écran du Galaxy S26 Ultra s'annonce fabuleux et pourrait bien devenir une référence sur le marché des smartphones.

Samsung est en train de développer une nouvelle génération d'écran OLED pour smartphone. Baptisée M14, elle serait intégrée pour la première fois sur le Galaxy S26 Ultra, le prochain mobile haut de gamme de la marque. Cette technologie d'affichage apporterait de nombreux bénéfices par rapport aux écrans M13, embarqués sur les Galaxy S24, Galaxy S25, et probablement sur les Galaxy S26 Pro et Galaxy S26 Edge de l'année prochaine.

L'écran du Galaxy S26 Ultra mesurerait 6,89 pouces dans la diagonale. Il adopterait le système CoE (Color-filter-on-encapsulation), qui a déjà fait ses preuves sur des modèles de smartphones pliables du fabricant, rapporte le média sud-coréen ETnews. Comme son nom l'indique, le CoE intègre le filtre couleur directement dans la couche d'encapsulation, ce qui permet de se passer d'un polariseur, et donc de réduire l'épaisseur de la dalle. On ne serait ainsi pas surpris que le Galaxy S26 Ultra soit un peu plus fin que le Galaxy S25 Ultra, surtout qu'on sait que Samsung cherche à affiner ses appareils premium.

Le meilleur écran du marché pour le Galaxy S26 Ultra ?

Mais ce n'est pas tout ce que nous réserverait ce nouvel écran. Le M14 offrirait une meilleure luminosité, qui était déjà excellente sur le Galaxy S25 Ultra. Le confort visuel quand on utilise l'appareil en plein soleil devrait donc encore s'améliorer. On peut aussi espérer que les images en HDR en bénéficient.

L'autre atout de cet écran M14 est une consommation énergétique moindre. Il n'y aurait pas à craindre que la hausse de luminosité ait des conséquences négatives sur l'autonomie du smartphone, et on peut même s'attendre à ce que le S26 Ultra soit plus endurant que ses prédécesseurs. La durabilité de l'écran M14 serait aussi supérieure à celle du M13 grâce à l'usage de deutérium pour les trois couleurs primaires (rouge, vert et bleu), alors que Samsung n'y avait recours jusqu'ici que pour les couleurs bleu et vert.

Le Galaxy S26 Ultra disposerait en outre d'une fonction Private Display, qui dissimulerait le contenu affiché à l'écran quand on ne le regarde pas en face, une option disponible sur iPhone depuis des années.